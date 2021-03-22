Когда нужен хороший сайт

Современные предприниматели прекрасно понимают, насколько важен сайта для их бизнеса. Вот только сама коммерческая компания не может его создать, не у всех в штате есть специалист, имеющий соответствующие навыки.

К счастью, есть специализированные компании, готовые помочь в этом. У них можно заказать разработку веб-ресурса, например, квиз-сайта. Для этого достаточно лишь перейти по ссылке amades.ru и оставить заявку.

Особенности quiz-сайтов

Так называется новый инструмент, который способен многих посетителей превратить в покупателей. Первоначально подобный вариант был очень популярен в развлекательной сфере, в образовании. Речь идет о коротких опросах, что можно встретить на многочисленных сайтах. Это могут быть полноценные online-площадки либо блоги.

Но со временем «квизы» ворвались в сферу маркетинга. И как раз благодаря им удается «подогреть» аудиторию, все-таки склонить ее к приобретению товара (услуги).

Благодаря такому веб-продукту удается вовлекать потенциальных клиентов в диалог. Причем делается все ненавязчиво, в легкой форме. Это не реклама, которая уже оскомину набила, подобный формат приветствуется многими интернет-пользователями. И в итоге конверсия сайта только растет.

Если же создание подобного веб-ресурса вас не слишком интересует, можно выбрать шаблон сайта салона красоты. Есть и иные варианты, вам стоит со всеми ознакомиться, а после сделать выбор.

Но давайте все же вернемся к «квизам»? Как он способен подводить потенциальных клиентов к совершению покупки? Давайте в качестве примера рассмотрим гражданина, желающего потратить деньги на велосипед. Зачастую он вводит в поисковую строку запрос, после переходит на сайт и изучает особенности каждого товара.

Кажется, что описание неплохое, однако клиенты до последнего сомневаются, колеблются. Сайтов, что предлагают такие товарные позиции, очень много, каждый предлагает какие-то свои «плюшки».

Так давайте предложим потенциальному клиенту quiz! Например, он отвечает на 5 вопросов и узнает, какой вариант ему больше всего подходит.

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