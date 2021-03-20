Авторециклинг. Подумайте

Количество автомобилей на постсоветском пространстве стремительно растет. По данным статистики 25% прироста каждый год. А куда же деваются старые автомобили? Особенно автохлам, который усиленно завозили в средине девяностых и который был просто брошен в связи с увеличением налога на автотранспортные средства с большим объемом двигателя. Таких брошенных «памятников» насчитывается несметное количество. Смотрите также станки на https://youmet.ru/shop/stanki/lentochnopilnye_stanki/.

Дворы больших городов, а особенно мегаполисов заставлены брошенной техникой, которая просто ржавеет под открытым небом. Что самое интересное, конца и края этому процессу накопления металлолома во дворах не видно. А металлолом пользуется спросом и стоимость его в районе 1800 рублей за тонну. Во всем мире проблемы автохлама решает авторециклинг, который в наших странах далеко в зачаточном состоянии.

Самое интересное, что авторазборки в Москве и других больших города существуют давно, но, на мой взгляд, большинство этих авторазборок совершенно не отвечают требованиям времени. В западных странах рециклинг представляет собой целую отрасль бизнеса, в которой занято около полутора миллионов работников. Эти рабочие места дают серьезный вклад в промышленность утилизированным сырьем, из которого производится продукции на сотни миллиардов долларов в год.

Прежде всего, для создания площадки для рециклинга необходимо заручиться поддержкой администрации вашего города, а через администрацию поддержкой ГИБДД. Это в случае если вы собираетесь использовать государственные программы выкупа автохлама. Но в любом случае связи не помешают. Поскольку авторазборка связана с автобизнесом, то автоматически криминальная составляющая автобизнеса будет распространяться и на разборку. Стоит установить контакты в силовых структурах. Только не стройте иллюзий – ваши контакты при возникновении узкой ситуации вам не помогут. Никто из силовиков не захочет портить себе карьеру.

Вторым важным (даже важнейшим) моментом является юридическая поддержка всех действий с выкупленными или полученными как хлам автомобилями. Только строгий учет и грамотное оформление всего бизнес процесса от получения автохлама до подетальной реализации убережет вас от любых неожиданностей, в том числе и от налоговых проверок.

Ищите и выкупайте битые автомобили. У вас должен быть эксперт по этому направлению, который бы интуитивно понимал состояние автомобиля и хорошо знал конъюнктуру рынка. Причем это должно быть доверенное лицо. Здесь есть возможность финансовых злоупотреблений. После подетальной разборки полученного автомобиля проведите качественную дефектовку всех снятых комплектующих.

Следует обратить внимание на сбережение имущества. Как правило, площадки, занятые разборкой представляют собой не очень эстетичное зрелище. И именно этот факт является основанием для злоупотреблений (читай воровства). Установите видеонаблюдение. Это важно и я уже писал об этом. По крайней мере, вы будете точно видеть происходящее. И еще. Не уподобляйте созданное хозяйство грязной свалке! Это важно и для создания правильного имиджа и для повышения ценности своего бизнеса в глазах общественности.

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