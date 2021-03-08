Выбираем питомца - приют Собачий Ангел

Если вы решили завести питомца, то следует хорошо подумать. Это ответственный шаг, животное будет нуждаться заботе, уходе, правильном питании, наблюдении у ветеринара. По сути уход и содержание ничем не отличается от ухода за маленьким ребенком. Питомец становится любимцем, членом семьи и требует постоянного внимания. Взять собаку в дар сегодня предлагается на многих форумах, можно прочитать объявления от частных лиц.

Животные довольно часто оказываются на улице по разным причинам - не вышел мастью, родился от бездомной мамы, надоел хозяевам, убежал. Бездомное животное подвергается каждодневному риску. Его могут обидеть не совсем добрые люди, он может оказаться под колесами автомобиля. Чтобы спасти животных, убрать их с улиц и расселить в семьи работают приюты. "Собачий ангел" один из них. Сегодня он предлагает в дар собак разных пород, в том числе "дворянских кровей".

Почему нужно брать собак из приюта?

Мы, люди ответственны за тех, кого приручили. Помните, это выражение? Сент-Экзюпери, французский писатель, военный летчик некогда затронул глубокую тему. Афоризм из недетской сказки актуален сегодня как никогда. Животные не виноваты, что по вине людей, они оказались на улице. Проявив чуточку милосердия и сострадания можно избавить ни в чем неповинных животных от скитаний.

Собаки с древности были спутником людей, так почему они должны сегодня боятся нас, лишь потому что некогда поверив, оказались ненужными и их просто выбросили на улицу. Животные из приюты:

стерилизованы, обработаны, привиты;

станут настоявшим верным другом;

всегда будут ждать и радоваться вашему приходу;

любить безгранично, ничего не требуя взамен.

Люди не способны на такую верность и преданность, как способны собаки. Спасая одну жизнь - мы спасаем мир, который, увы, становится жестоким. Берите животных, Собачий Ангел ждет посетителей, и вместе с ним ждут новых родителей щенки и подростки, взрослые и пожилые собаки. Четвероногий друг принесет с собой море позитива и подарит любовь, безмерную и безграничные.





В ответ он будет лишь требовать чуть внимания, еды, ухода и немножко развлечений. Он будет рад брошенной в сторону палке, чтобы догнать ее и принести своему хозяину, радостно виляя хвостом, как бы хвастаясь - что работа сделана быстро.

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