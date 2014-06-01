Выбираем онлайн школу для подготовки к ЕГЭ

Единый государственный экзамен – это важный рубеж в жизни любого юного россиянина. И готовиться к его сдаче следует заблаговременно, лучше всего уже в начале обучения в 9 классе. К сожалению, несмотря на высокий в целом уровень преподавания в современной средней школе, не все подобные учебные заведения способны дать учащимся необходимый объём знаний. Конечно, выходом в этом случае могут стать занятия с репетитором. Но такой вариант не оптимален, индивидуальные занятия далеко не всегда имеют должную эффективность. Удобной альтернативой может стать онлайн школа для подготовки к егэ.

Преимущества онлайн образования

Собственно говоря, учитывая наличие пандемии, обучение в онлайн режиме следует признать оптимальным выбором. Тем более, что в этом варианте ученику (или его родителям) предусматриваются получение таких бонусов как:

возможность выбора самой школы, программы обучения, конкретных педагогов и методик;

доступность, поскольку занятия могут проводиться при наличии подключения к Сети в любом пункте планеты;

отсутствие форс-мажорных обстоятельств (погодные факторы, пробки, заболевания и пр.);

интерактивность, поскольку при онлайн обучении существует возможность использования тренажёров и различного медийного оборудования, что значительно облегчает усвоение учебных материалов.

Кроме того, подавляющее большинство онлайн школ имеет программы обучения, специально разработанные под соответствующие экзамены. А практика показывает, что общение между учениками значительно повышает эффективность учебного процесса. Немаловажным фактором выступает и финансовый. Обучение в онлайн школе обходится значительно дешевле, нежели занятия с репетитором.

Как выбирать школу?

Интересующиеся темой пользователи, пройдя по ссылке https://kidsman.ru/ попадут на сайт «KidsMan», где размещён список онлайн школ, имеющих наиболее высокую профессиональную репутацию, полученную по результатам многолетнего наблюдения за сдачей ЕГЭ и ОГЭ их выпускниками. По каждому из этих учебных заведений имеется подробное описание и характеристика, а также отзывы пользователей.

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