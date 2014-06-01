Дистопированный зуб

Для того чтобы зуб прорезался в отведенное ему время, он должен иметь правильное положение у зубном ряду. Но не все в организме человека происходит в соответствии с «неписанными правилами». В некоторых случаях зачаток зуба имеет неправильное положение в зубной дуге. Данное состояние носит название дистопии, а зуб называется дистопированным. Такой диагноз чаще всего выставляется подросткам. Помимо этого, встречаются дистопированные зубы у взрослых, причем преимущественно третьи моляры нижней челюсти. Если вас интересует протезирование зубов, то заходите на сайт https://esculapdent.ru/services/ortopedija-p-protezirovanie-p. Точные причины возникновения данного состояния неизвестны. Но тем не менее наиболее частой причиной появления дистопии является нарушение при прорезывании зубов. При этом на положение зуба может повлиять не только срок прорезывания, но и последовательность, в которой прорезываются зубы.
Виды дистопии
В зависимости от направления и степени отклонения зуба различают оральную, вестибулярную, дистальную и медиальную дистопию. При этом зуб отклоняется в сторону щеки или языка. Помимо этого, зуб может находиться выше или ниже окклюзионной плоскости. Соответственно, различают супраокклюзию и инфраокклюзию. Кроме того, зуб может быть повернут по отношению к своей оси, вызывая тортопозицию.
Последствия дистопированного зуба
При нарушении расположения зуба может возникнуть масса осложнений. В первую очередь зуб, наклоненный в язычную или щечную стороны, способствует постоянной травматизации слизистой полости рта, что может привести к формированию язвы. Кроме того, при дистопии третьего моляра может развиться перикоронарит. Также при прорезывании данный зуб может упереться коронкой во второй моляр, что чревато его травматизацией. В том случае, если зуб расположен неправильно, он может повлиять на расположение других зубов. В результате этого формируется неправильный прикус. Это является не только эстетическим, но и функциональным недостатком.
Диагностика заболевания
Для того чтобы определить состояние дистопированного зуба, следует провести тщательный осмотр полости рта. После этого, в зависимости от состояния зубов, назначается рентгеновское исследование. Если присутствует нарушение расположения одного зуба, проводят прицельную рентгенодиагностику. При множественных нарушениях расположения зубов назначается панорамный снимок. По результатам этих исследований определяют состояние зуба, его отклонение и возможность нормального положения в зубной дуге.
Лечение дистопии
Выбор метода лечения зависит от состояния зуба и от целесообразности его сохранения. Если зуб расположен вне дуги, используют различные ортодонтические конструкции, позволяющие изменить положение зуба. В тех случаях, когда в зубной дуге нет места данному зубу, следует подобрать наиболее верный ход лечения. При этом оцениваются эстетические и физические качества зуба. Если он важен с точки зрения этих качеств, прибегают к удалению соседних зубов с целью освобождения места для дистопированного. Если же зуб не особенно важен (зуб мудрости), его удаляют. В тех случаях, когда еще есть вероятность того, что зуб займет нормальное положение, необходимо периодически показываться стоматологу и делать снимок данного зуба. При этом врач может порекомендовать применение массажа или использование простейших ортодонтических конструкций, которые будут способствовать направлению зуба в нужное положение. При наличии язв, если зуб сохраняется, следует с помощью бормашины подкорректировать форму зуба. В тех случаях, когда зуб вызывает сильные боли, дискомфорт или может привести к перелому корней соседнего зуба, нужно прибегнуть к удалению. То же касается и зуба мудрости, который располагается в кости челюсти. Таким образом, дистопированный зуб – это не что иное, как неправильно разложенный зачаток зуба, который в силу обстоятельств не может занять нужное положение.