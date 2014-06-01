Два вида ввода электричества в дом

Электропроводка в ново построенном доме является неотъемлемой его частью, о которой стоит позаботиться заранее.

Подключить электричество можно двумя способами: кабельным и воздушным.

Каждый способ уникален, со своими преимуществами и недостатками. Требуемыми подробного рассмотрения.

Как правило выбор того или иного способа зависит от распределительной сети.

ОСОБЕННОСТИ ВВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА СПОСОБОМ ВОЗДУШНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Первое, что нужно знать – это каким образом кабель с электричеством будут протягивать к дому.

В случае проводки воздушным путем, логично предположить, что провод протягивают по воздуху, не более чем за двадцать метров с наиболее близкой точки электросети.

Провод используется стандартного СИП (самонесущий изолированный провод) типа.

Чтобы выбрать кабель особое внимание нужно обращать на его прочность, а также на размер сечения.

Выбранные кабеля будут крепиться к дому при помощи специальных зажимов (называемых «анкерные»).

Расположение проводов над землей или общественными местами регулируются определенными нормами и правилами.

Общей установкой является факт установления ответвления внешней части кабеля так, чтобы до него невозможно было бы дотянуться.

Та часть провода, что располагается внутри дома обычно выполняется через крышу или стену.

Суммируя все вышесказанное, можно составить список главных преимущества, а также недостатков такого типа проводки.

ПЛЮСЫ:

• Легкий монтаж и демонтаж кабеля.

• Низкие цены на установку.

• Надежность установки.

МИНУСЫ:

• Не эстетичность внешнего вида.

• Есть вероятность, что проведенный внешний провод оборвется или будет поврежден.

ВНИМАНИЕ - СИП является исключительно уличным и его использование не рекомендуется непосредственно в доме (поддерживает горение).

ОСОБЕННОСТИ ВВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА СПОСОБОМ КАБЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Его основными преимуществами, особенно на фоне воздушного подключения, является внешний вид, который никак не портит архитектурную идею или стиль постройки, а также защищенность от всевозможных повреждений (погодные условия, осадки, вандализм).

Именно благодаря этим двум характеристикам очень многие выбирают этот способ подключения.

БЕЗ НЕДОСТАТКОВ НЕ ОБОШЛОСЬ.

Подобные плюсы дешево не продаются, да и сама работа по установке кабельного подключения низкой стоимостью не обладает.

Если у воздушного провода легко проводить монтаж, то у кабельного он, наоборот, затруднителен.

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