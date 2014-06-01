Выполняем полиграфические услуги

Благодаря инновационным достижениям и появлению новых методик, полиграфические услуги значительно расширили область применения и стали востребованными в различных направлениях и сферах бизнеса. Более подробнопосмотреть ознакомиться с услугами полиграфической промышленности можно на сайте типографии «Магазин полиграфических услуг». Предприятие сотрудничает со всеми, кто заинтересован в данном виде продукции и предлагает индивидуальный профессиональный подход каждому заказчику.

Преимущество типографии

Компания принимает заявки любой сложности и объёма, начиная от маленьких этикеток, до огромных постеров. При необходимости, опытный менеджер поможет выбрать подходящий материал для исполнения заказа, соответствующий потребностям клиента, его критериям и финансовым возможностям. Особенностью типографии и её главным приоритетом является высокое качество работы, оперативность, креативность и большой опыт, а также постоянное улучшение сервиса, пополнение производства новыми видами оборудования и внедрение инновационных методик.

Сотрудничество и безупречный сервис

Бейджи, афиши, визитки и билеты, а также грамоты, дипломы, различные документы, инструкции, путеводители и тетради, справочники и постеры, конверты и сертификаты - это лишь небольшой перечень продукции, доступной для широкого потребления. Типография выполняет любой заказ на высоком профессиональном уровне и сотрудничает, как с частными лицами, так и с коммерческими предприятиями, предлагая реальный ценовой критерий своей работы, отсутствие посредников и дополнительных налогов, прозрачность работы и высокую оперативность.

Дополнительные услуги

Типография обладает собственным копировальным центром, оснащенным уникальным профильным оборудованием и принимает заявки любой срочности, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней. Благодаря наличию различного оборудования заказчик может подобрать наиболее оптимальный вариант выполнения заявки. Это может быть офсетная печать и цифровая, оперативная и широкоформатная, тиражирование и ризография. Типография принимает заявки на издательские работы, которые выполняются быстро и качественно, независимо от сложности заказа и его типа.

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