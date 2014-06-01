Знакомимся с микроудобрениями

Получить качественный урожай сельскохозяйственных культур сегодня невозможно без применения специальных средств защиты, а также без подкормки растений. Подобрать эффективные микроудобрения для растений нужно в каталоге компании "Ортон", которая занимается их производством и реализацией. Для оптимизации поиска рекомендуется использовать понятный и доступный алгоритм. Для этого требуется указать такие критерии, как ценовая граница продукции, вид выращиваемой культуры, тип посадочного материала, сезон применения и состав удобрения.

Когда применять удобрения

Микроудобрения с лечебными свойствами можно использовать для самых различных культур. Это могут быть овощи и фрукты, комнатные растения и плодовые культуры, кустарники и деревья, хвойные растения и газонные культуры. Подкармливать можно не только саженцы, но и черенки. ОРТОН Микро-Fe рекомендуется применять в весеннее и летнее время для подкормки сада и огорода. Средство необходимо растворить в воде и опрыскивать растения, выбрав безветренную и сухую погоду.

Особенности использования средства

Подобная обработка существенно повышает устойчивость растений к различным болезням и их стойкость к плохим погодным условиям. Некорневая подкормка растений восполняет недостаток микроэлементов, минимизирует появление пустоцвета и опадение завязи. Урожай получается более обильный и качественный. Воспользовавшись интернет-ресурсом https://orton.ru/, можно более подробно ознакомиться с перечнем всех видов продукции, выпускаемых компанией "Ортон". В интернет-магазине можно заказать не только удобрения, но и средства защиты растений, регуляторы роста, биопрепараты и средств, применяемые для срезанных цветов.

Ассортимент продукции

Стимуляторы плодообразования, помощники для корневой системы растений и для повышения урожайности паслёновых, биологические средства защиты от насекомых и вредителей, паста для размножения комнатных растений и стимуляции их цветения - это лишь небольшой перечень продукции, доступной для мелкого и крупного опта. Компания имеет двадцатилетний опыт работы в данной сфере и обладает собственной линейкой препаратов для биоземледелия, гарантируя высокое качество и надежность продукции.

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