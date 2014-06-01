Знакомимся с видом на жительство (ВНЖ) в Украине

Так называют официальный документ, что позволяет представителю иного государства легально оставаться в стране (постоянно/временно). У вас имеется вид на жительство в Украине? Тогда можете рассчитывать на права, доступные и самим украинцам:

оформление документов, если нужно

получение образования

пользование услугами банков

Иностранцы нередко интересуются тем, как они могут получить ВНЖ. Попытаться все оформить самостоятельно? Столкнетесь со значительными трудностями. Нужно будет взаимодействовать с некоторыми госорганами, а это непросто. Вот почему стоит обратиться в адвокатское объединение, имеющее огромный опыт в данном вопросе.

Зачем может потребоваться временный вид на жительство? Зачастую он нужен, если хочется срочно получить работу либо образование. Такой документ можно получить на полгода, а можно и на 36 месяцев. Никто не помешает вам открыть бизнес, стать предпринимателем. Часто оформлением бумаг занимаются организации, которые хотят пригласить специалистов из других государств. Это помогает провести обмен опытом.

И как получить все необходимое? Потребуется содействие ДМС региона, где будете жить определенное время. Временный ВНЖ не поможет вам трудоустроиться. Чтобы оформить документ, иногда требуется разрешение на работу.

Обратившись за помощью в адвокатское объединение Zigma, вы узнаете список документов, которые необходимо подготовить, если желаете добиться нужного результата. Например, необходим полис медицинского страхования и виза категории D. К этому добавляется 4 фото 3,5х4,5 и паспорт гражданина с нотариальным переводом. Хорошо, если есть бумаги, что могут подтвердить ваше финансовое обеспечение.

Многое зависит от того, для каких целей оформляется ВНЖ. Возможно, вы хотите воссоединить семью. В таких ситуациях требуется подтверждение от принимающей стороны. Действительно ли она ваш кровный родственник? Ответить на этот вопрос поможет свидетельство о рождении либо о браке.

Порой иностранцы хотят трудиться в иностранном филиале. Это возможно, но не обойтись без ходатайства юрлица. И не будем забывать о копии свидетельства, что подтверждает прохождение государственной регистрации.

Уже подали заявление? Тогда необходимо подождать немного. Государственной миграционной службе по закону дается 15 дней для рассмотрения такого обращения. А после или отказ, который полностью обоснован, или одобрение.

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