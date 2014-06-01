Герметичные насосы с магнитными муфтами

Основным направлением многолетней успешной хозяйственной деятельности компании «Насосное производство» является изготовление герметичных насосов с магнитными муфтами, в которых крайне заинтересованы предприятия химической и нефтегазовой промышленности. Речь, прежде всего, идет о современном производстве со 100-процентной внутренней локализацией, собственным конструкторским отделом, сертифицированными лабораториями и испытательными стендами. Все подробности расскажет сайт компании pkm-np.ru. Кликайте по ссылке.

О насосах

На многих производствах существует потребность в перекачивании вязких и жидких субстанций, представляющих реальную опасность для человека и природы. Для этого необходимо использовать весьма специфическое оборудование, способное гарантированно обеспечить требуемый уровень безопасности. Насосы с магнитными муфтами полностью герметичны. Вероятность утечки рабочей среды равна нолю. Они изначально разрабатывались для эксплуатации в агрессивных и взрывоопасных средах, в том числе, путем частичного погружения.

Несмотря на относительно высокую стоимость данного оборудования, период окупаемости не превышает пяти лет. Гарантированный эксплуатационный ресурс составляет 20 лет, что косвенно подтверждает безукоризненность конструкторского решения и качества сборки. Долговечность также объясняется высоким уровнем надежности элементов, прекрасной коррозионной защитой и отсутствием осевых нагрузок.

Насосы способны исправно функционировать в условиях критических нагрузок, когда температура доходит до 600 градусов, а давление до 150МПа. Они не разрушаются под воздействием радиоактивного излучения и устойчивы к высокотоксичным продуктам.

Принцип, который используют эти центробежные насосы, прост и надежен. Крутящий момент от стандартного электродвигателя передается к валу насоса через эластичную муфту, благодаря которой гасятся вибрации, нивелируются перекосы, а также компенсируются пусковые и ударные нагрузки. Физический контакт ротора с магнитным полем отсутствует.

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