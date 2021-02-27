Как устранить ошибку форсунки на Лексусе

Лексус – это не только автомобиль премиального класса, но и лучший среди равных. Одним из его достоинств являются широкие возможности самодиагностики, благодаря которой водители получают своевременные уведомления о наличии проблем. Одним из наиболее распространенных сообщений является «Ошибка форсунки», предупреждающая о необходимости заливки соответствующей очищающей жидкости после 10тыс. километров пробега.

Как правило, добросовестные водители выполняют эту операцию задолго до дедлайна, но бортовому компьютеру нет никакого дела до их предусмотрительности. Он беспристрастно делает свою работу. Как угомонить искусственный интеллект, подробно расписано вот тут http://lexus-tver.ru/info/service/oshibka-forsunki-na-leksus-lexus/. Кликайте по ссылке.

Реальная ошибка форсунки

Намного хуже, когда на мониторе появляется код ошибки Р0201, свидетельствующий о наличии напряжения либо сопротивления на форсунке. Двигатель автоматически переводится в режим аварии, а блок управления – в ожидание устранение проблемы. Ситуация может вызываться самыми разными причинами, основные из которых связаны с неисправностью самого элемента первого цилиндра, с обрывом либо коротким замыканием проводки форсунки или инжектора, а также с плохим контактом в его разъеме.

Симптоматика «болезни» имеет различные степени тяжести, самой легкой из которых является свечение индикатора «Check Engine». Гораздо хуже, когда силовая установка «троит», отвратительно работает либо отказывается заводиться. Она попросту адекватно реагирует на обедненную или, наоборот, излишне обогащенную топливную смесь.

Для дифференцированной диагностики и поиска аномалий используют сканер и визуальный осмотр узла в целях поиска ослабленного соединения, сломанного элемента и наличия иных повреждений. Непосредственный технологический процесс состоит из нескольких последовательных этапов, игнорирование которых является самой распространенной ошибкой автовладельцев. Это заканчивается лишь бесполезными временными и денежными затратами, поскольку сама по себе данная неисправность не исчезнет.

Бывают ситуации, когда «грешит» не форсунка, проводка или разъем, а сам блок управления двигателем. Он способен не только «обнулить» тягу, но резко выключить мотор, что может привести к крайне негативным последствиям. В таких обстоятельствах следует не пытаться «вразумить» электронику, а вызывать эвакуатор и ехать на СТО.

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