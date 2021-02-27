Купить виниловый сайдинг

Практически любое здание обязательно облицовывается различными отделочными материалами, выполняющими и декоративную и защитную роль. Наиболее востребован в отделке вентилируемый фасад, который предполагает не непосредственное крепление на стену здания, а навесное, когда остается между нею и отделочным материалом вентилируемый зазор. В этом плане наиболее популярной категорией подобной отделки можно назвать виниловый сайдинг, который появился относительно недавно в этом сегменте рынка.

Такое внимание потребителей объясняется возможностью дополнительно утеплить фасад, а заодно и облагородить его внешний вид, что для владельцев тоже немаловажно. Кроме этих преимуществ сайдинга можно назвать и другие, например, его не надо дополнительно обрабатывать перед монтажом, он не плесневеет и не покрывается грибком, насекомые и грызуны к нему равнодушны, а температурные перепады ему не страшны.

И потом, у него есть очень сильный аргумент в свою пользу – стоимость, которую чаще всего ставят во главу угла покупатели, выбирая отделочный материал, монтируется он довольно просто, не требуя дополнительной подготовки объекта. Материал легкий и не будет нагружать массой стены, а служить он будет долго, радуя своим цветом, который не выгорает на солнце владельцев много лет. Помимо разнообразной цветовой палитры покупатели могут выбирать текстуру, которая может имитировать камень и древесину, кирпич и мокрую штукатурку.

Выбрать сайдинг и заказать его монтаж

На сайте компании «GoodRoofing - Лучшая кровля» https://www.goodroofing.ru/ представлен ассортимент винилового сайдинга различной окраски и фактуры, который можно не только выбрать в каталоге компании и купить, но и заказать его монтаж. Не имеющий определенных навыков владелец дома может допустить ошибки, в результате которых установленную обшивку «поведет» или же образуются механические повреждения в виде трещин или вмятин от неосторожного монтажа.

Профессионалы компании установят обшивку в течение 1-2 дней, качественно и надежно. Причем мастера могут реанимировать старые дома с другими отделочными материалами, пришедшими в негодность, деревянные или оштукатуренные дома или заменят устаревший сайдинг на новый.

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