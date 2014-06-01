Эллиптические тренажеры

Новейший эллиптический тренажер Discover SE3 HD относится к серии Platinum Club. В нем объединились отличные возможности тренировок и современные цифровые технологии. Высокие технологии производства сенсорных консолей сделают совершенно новыми Ваши тренировки. Консоль оснащена 16-дюймовым экраном, в котором объединены все развлекательные сервисы с настраиваемым интерфейсом под любого пользователя. На сайте https://bodytren.ru/magazin/folder/ellipticheskiye-trenazhery-oxygen-fitness вы можете подобрать лучший вариант тренажеров.
Данный эллиптический кросс-тренажер, равномерно распределяя нагрузку между ногами и руками, обеспечит Вас самыми удобными, комфортными и эффективными тренировками. Вследствие тщательных исследований в области биомеханики появилась такая система педалей и рукоятей, которая максимально точно включает нагрузки во время бега и ходьбы. Кроме этого, высококачественное производство, которое позволяет отлично выполнять все функции, привело компанию к первому месту в сфере фитнеса. Данный тренажер оснащен максимально плавным движениям, что позволило наиболее реалистично имитировать бег и ходьбу. В таких наиболее эффективных тренировках участвуют все группы мышц организма, что позволяет достигать спортсменам своих фитнес-целей. За счет отсутствия шума во время тренировок благодаря системе Quiet Drive, значительно снижается стресс в кардио зоне.
Консоль Discover SE3 HD
Новейшая консоль Discover SE3 HD, созданная для кардиотренажеров премиум класса, единственная и неповторима в своей сфере. ЖК-экран с диагональю 16 дюймов позволяет просматривать видео в HD-качестве. Отныне Вы можете просматривать видео и фильмы в высоком качестве, а также видеть трассы марафонских забегов в игровых соревнованиях от первого лица. Благодаря таким играм мотивация пользователей будет расти и тем самым улучшать результаты тренировок.
Кроме этого, в данной консоли администрация фитнес-клубов сможет просматривать статистику использования оборудования. Эта функция служит для своевременной перестановки оборудования и продления его срока эксплуатации. Еще одной полезной функцией данной консоли является учет потребностей посетителя клуба, благодаря чему появляется больше возможностей понимать клиента и его желания и, если потребуется, перемещать оборудование в зависимости от нужд клиентов либо добавлять новое.
Интерактивные маршруты
Ваши тренировки будут намного эффективней, благодаря видео экскурсиям Lifescape от Life Fitness. Они помогут Вам попасть в путешествие по виртуальным красочным частям Земли, а так же увидеть местные знаменитые места. Когда Вы будете проходить маршруты, тренажер будет изменять положение полотна, в зависимости от местности. Также консоль проигрывает видео исходя из скорости движения посетителя.