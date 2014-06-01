АC-Авто - официальный дилер Ford в Пскове

За время своего существования марка автомобилей «Форд» стала синонимом надёжности

Покупатели автоцентра могут приобрести автомобиль «Ford» в кредит по одной из трех специальных программ:

Форд Кредит: Лайт — приобретение новых Ford Focus и Ford Mondeo (произведенные в Российской Федерации), Ford Explorer, Ford Ranger, Ford Tourneo Custom, Ford Transit; Форд Кредит: Стандарт — приобретение новых автомобилей Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Ranger, Ford Tourneo Custom, Ford Tourneo Connect, Ford Galaxy, Ford S-MAX; Форд Кредит: Стандарт + — приобретение новых автомобилей Ford Transit и Ford Transit Connect, а также подержанных легковых автомобилей Ford.

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Автомобильный салон «АС-Авто» является официальным дилером корпорации «Форд Мотор Компании» в Пскове и Псковской области. Торжественное открытие автосалона состоялось 27 апреля 2007 г.качественно проводится в сервисе avtodiagnostika.kz. Основные принципы деятельности компании заключаются в высоком качестве обслуживания, внимании и удовлетворении всех запросов клиентов, соблюдение стандартов качества, установленных концерном «Ford».Вокруг этого торгового бренда сложился особенный набор особенных представлений, и они ассоциируются у покупателей с такими словами, как верный, выносливый, удобный, надёжный, терпеливый, трудолюбивый. В автосалоне «АС-Авто» квалифицированные сотрудники оказывают клиентам разнообразную и квалифицированную помощь в выборе желаемого автомобиля. Они объясняют все его функциональные возможности, предлагают услугу «Тест-Драйв» и способны ответить на любой интересующий клиентов вопрос.Автоцентр «АС-Авто» абсолютно соответствует стандартам, предъявляемым компанией «Ford Motor Company». Сервисная зона автосалона оборудована ультрасовременным и высококлассным ремонтным оснащением, а сотрудники прошли обучение и сертификацию в специализированном учебном центре. Компания «АС-Авто» стремится обеспечить индивидуальный подход и внимание каждому клиенту.В автосалоне «АС-Авто» представлен широкий выбор автомобилей марки «Ford» различных цветов, комплектаций, с любым типом кузова, трансмиссией и объемом двигателя. Покупатели имеют возможность не только выбрать автомобиль из имеющихся в наличии, но и заказать себе автомашину «Форд» в индивидуальной комплектации. Для того чтобы клиенты смогли выбрать автомобиль, автоцентр «АС-Авто» предлагает им бесплатно испытать ходовые характеристики любых автомобилей в пробной поездке.Автосалон предоставляет услугу «TRADE-IN». В ее рамках покупатели могут быстро обменять старый автомобиль на новый, с соответствующей доплатой. Автосалон «АС-Авто» берет на себя все заботы о старом автомобиле любой марки, а не только автотранспортного средства «Форд». Для корпоративных клиентов существует отдел корпоративных продаж. Он является одной из составных частей департамента продаж «Ford Motor Company». Отдел корпоративных продаж, как выделенная структура, создан для повышения эффективности продаж пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта. Компания регулярно предлагает вниманию клиентов специальные предложения при покупке автомобилей и запасных частей.В автоцентре «АС-Авто» можно застраховать, как имеющийся уже у клиента автомобиль, так и только что приобретенный. Также имеется возможность застраховать свой автомобиль еще до его постановки на учет в ГИБДД. Страховыми епартнерами автосалона являются компании ОАО «Военно-страховая компания», ЗАО «Страховая группа «УралСиб», ООО «Росгосстрах», ЗАО «МАКС». Со всеми вышеперечисленными страховыми компаниями заключены договоры на ремонт и сервисное обслуживание автомобилей в автоцентрах «АС-Авто». Автоцентр осуществляет работу с понедельника по пятницу с 09. 00 до 19. 00. По субботам и воскресеньям с 10. 00 до 16. 00.