Ягодники на участках

Само собой разумеется, что разводить ягодники на огородных участках можно лишь в том случае, если земельные участки, закреплены на длительный срок. Выбирайте также средства для защиты растений http://p-agro.by/sredstva-zashchity-rasteniy на сайте p-agro.by. Тут вы найдете много полезного для сада. Ягодники размножаются преимущественно вегетативными способами:
Под ягодники желательно выделять участки с южным склоном, защищенные от холодных ветров. На пониженных, но не заболоченных местах хорошо растут черная смородина, крыжовник, малина. Почву под ягодники вскапывают на глубину 30-40 см с предварительным внесением навоза и других органических удобрений. Перед посадкой кустарников участок разбивают и кольями намечают места посадки. Расстояния устанавливают следующие:
Между кустами в ряду 0, 75 м 1, 25 1, 25
Между рядами малина 2 м крыжовник 2, 5 смородина 2, 5
Диаметр ямы для крыжовника и смородины 50 см, для малины 40 см, глубина ямы 30—35 см.
Уход за крыжовником и смородиной: осенью и весной участок вскапывают на полную глубину штыка лопаты, а вблизи кустов вносят удобрение и перекапывают на глубину 12-15 см. В течение лета участок три-четыре раза рыхлят, удаляют сорняки, вокруг кустов почву мульчируют перегноем, торфом. Рано весной и осенью после опадения листьев кусты прореживают, вырезают сухие, поломанные и загущающие куст ветки. Вырезают также старые 6-7-летние ветви, которые слабо плодоносят. На 100 м»2 вносят навоза или компоста 200 кг, сульфата аммония 2, 25 кг, суперфосфата 3 кг и калийной» соли’ 1, 5 кг. Уход за малиной состоит в проведении следующих работ: осенью или рано весной удаляют до основания все прошлогодние побеги; однолетние побеги, на которых будет урожай, немного укорачивают, слабо развитые вырезают. Однолетние побеги подвязывают к кольям или шпалере. Осенью и рано весной почву в рядах и в междурядьях перекапывают, а в течение лета три-четыре раза рыхлят, удаляют сорняки, вносят удобрения. На 100 м2 вносят навоза или компоста 200-250 кг, сульфата аммония 2 кг, суперфосфата – 3 кг и калийной соли- 1, 5 кг.