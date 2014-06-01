Фахверк представляет собой каркасную систему, которая образована стойками, балками и раскосами, соединенными между собой. Такие дома - привычное явление для Германии, а также стран западной Европы. Каркас здесь выполняет одновременно конструктивную и декоративную роль, так как его элементы расчленяют фасад. В результате есть возможность остеклять такое сооружение по-максимуму, получая между стеклами очень узкие заполнения, а световые проемы, делая как можно шире. Благодаря наличию большой остекленной площади дом наполняется светом и визуально воспринимается более просторным. Выбирайте также технику для строительства тут: https://gpo72.ru/. На сайте gpo72.ru можно найти нужное оборудование.
Как строительство любого дома, возведение фахверка начинается с фундамента. Это может быть монолитный фундамент, с арматуринами, глубина которого зависит от климатических условий местности. Далее возводится каркас из вертикально расположенных стоек, горизонтально расположенных балок и раскосов, имеющих диагональное расположение. Именно раскосы придают конструкции особую жесткость и являются особенностью фахверной конструкции. Отвечая на вопрос как построить фахверк в современном исполнении, недорого и за короткие сроки, следует заметить, что оптимальным материалом для стен является клееный брус, обязательно обработанный антисептиком.
Далее каркас лакируют для защиты от внешних воздействий. Возможно также заполнение пустого пространства стен такими материалами как бетон, пеноблоки, кирпич, стекло и пр. Следующий этап строительства фахверка – это монтаж утеплителя, представленного OSP-плитами. Затем конструкция подвергается оклеиванию специальной мембраной, обладающей пароизоляционными свойствами.
После этого стены шпаклюются и шлифуются, а затем отделываются любым материалом, по желанию хозяина. Это может быть сайдинг, краска и т. д. Перегородки внутри дома монтируются из OSP-плит или гипсокартона и обшиваются шума- и теплоизоляционным материалом. В качестве потолка можно использовать как дерево, так и гипсовые плиты.
Водопроводная система и прокладка кабелей электроснабжения дома выполняется под покрытием пола. Вода к кранам и электрический ток к розеткам и электрическим приборам, как правило, скрывают внутри каркасной конструкции и перегородок. Современный фахверковый коттедж – это лучшее решение для людей, которые даже внутри жилища хотят быть максимально приближены к природе. Огромная площадь остекленных стен в каркасе из дерева создают неповторимый вид снаружи. Внутри же чувствуется безграничная свобода и создается гармоничное единение с окружающим миром.