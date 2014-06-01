Хорошо быть миллиардером, которому не нужно ограничивать себя в поездках материально. А если посмотреть мир хочется, но деньги на путешествие приходится откладывать целый год? Как отдохнуть, чтобы получить удовольствие от поездки, а не пересчитывать каждый вечер в отеле быстро тающие купюры? Как сэкономить во Флоренции, но при этом ничего не потерять, расскажет Леся Кулик, недавно вернувшаяся из Италии. Чтобы путешествовать по миру легко и комфортно, необходимо знать языки, особенно английский. Изучение английского языка в школе Lingolands - это правильный и хороший выбор.

Флоренция — один из самых дорогих городов Италии. Ежегодно столицу европейского Возрождения посещают миллионы ценителей живописи и архитектуры. Как же разумно спланировать свой отдых в испанской Барселоне или в этом прекрасном городе Италии?

Необязательно, оказавшись во Флоренции, жить в дорогущих отелях с лепниной на потолках за 150 € за ночь. В городе есть много доступных вариантов жилья, совсем бюджетные варианты: так называемые хостелы, как в Санкт-Петербурге, или недорогие гостиницы

Hебольшой отель «Etrusca» (via Natiоnale, 35) расположен в десяти минутах ходьбы от Кафедрального собора Дуомо и галереи Уфицци. Номер здесь будет стоить 20-40 € с человека в зависимости от типа комнаты и сезона.

Недавно отремонтированный отель «Garden» (piazza Vittorio Veneto, 8) предлагает простые и чистые номера за 23-42 € с человека, безопасность и шаговую доступность главных достопримечательностей Флоренции.

Из окон отеля «Anabella» (via Fiume, 5) видно часовню Медичи и рынок Сан Лоренцо. Отель расположен на третьем этаже красивого старинного здания. В стоимость проживания (35-55 € с человека) входит также континентальный завтрак.

Культурное наследие Флоренции — это огромное количество шедевров Кватроченто, которые созданы многими талантливыми художниками и скульпторами, а не только Микеланджело, Донателло и Боттичелли. Чтобы увидеть шедевры итальянского искусства, не обязательно штурмовать Уффици вместе с тысячами туристов. В городе есть места, где можно увидеть прекрасные полотна и фрески совершенно бесплатно.

В церкви Санта Феличита Вы увидите полотно «Снятие с креста» гениального флорентийского художника Понтормо. Стены церкви Санта Тринита расписывали Гирландайо и Лоренцо Монако. Фрески Сандро Боттичелли можно увидеть в церкви Оньиссанти.

Ступени базилики Сан Миниато аль Монте — это замечательная бесплатная смотровая площадка. В соборе Санта Мария де Риччи каждый вечер проходят бесплатные концерты органной музыки.

Попробовать настоящую тосканскую еду можно на центральном рынке Сан Лоренцо. Здесь продают сыры, ветчину, колбасы, овощи, фрукты, оливки.

Путешествие может быть шикарным, может быть бюджетным — выбор за вами. Мы только подсказали, как можно сэкономить во Флоренции на гостинице, экскурсиях и обедах.

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