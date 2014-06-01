АВТО без сложностей услуги компании

В случае, если Вы самостоятельно выбрали автомобиль, и он подготовлен для продажи (автомобиль снят с регистрационного учёта продавцом для продажи с получением транзитных номеров), предоставьте нам контактную информацию для связи с продавцом. Наш сотрудник согласует с продавцом время проведения сделки и подготовит соответствующий пакет договоров. Если Вы приобретаете автомобиль под заказ, то подготовка пакета договоров по сделке, производится когда заказанный автомобиль будет доставлен в РФ, растаможен и подготовлен к продаже (автомобиль снят с регистрационного учёта для продажи с получением транзитных номеров).
Смотрите также, как посчитать ндс 20 от суммы калькулятор на сайте ndscalc.regnews.info есть много полезной информации. Сообщите о желательном времени совершения сделки, наш сотрудник согласует это время с банком, страховой компанией и продавцом. По договоренности всех участвующих сторон время проведения сделки утверждается окончательно. В назначенное время Вы являетесь в банк для проведения сделки.
Подписываете:
Договор купли-продажи автомобиля;
Страховые полисы КАСКО, ОСАГО;
Кредитный договор, договор залога автомобиля;
Оплачиваете:
оформленные на Вас полисы страхования;
первоначальный взнос продавцу;
сумму комиссии Банка за предоставление кредита;
стоимость услуг компании;
Банк незамедлительно переводит предоставленную Вам сумму кредита на расчётный счёт компании. Компания на месте (в банке) проводит окончательный расчет с продавцом автомобиля. Вся процедура страхования, получения кредита и проведения расчетов с продавцом осуществляется в Банке в течение одного рабочего дня и занимает от 1-го до 2-х часов Вашего времени! В результате Вы становитесь законным владельцем автомобиля.
В течение пяти последующих рабочих дней Вы регистрируете приобретенный автомобиль на Ваше имя. После регистрации автомобиля оригинал ПТС и копия Свидетельства о регистрации ТС подлежит передаче на ответственное хранение в Банк до окончания действия кредитного договора. Вам будет выдана копия ПТС.