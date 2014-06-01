Арендуем офис в бизнес-центре

Открытие собственного офиса – важная веха в бизнесе. Обычно представительство необходимо для контактов с заказчиками, партнерами, или же просто в качестве рабочей зоны сотрудников – чаще всего эти три ипостаси совмещаются. Аренда офисов в Омске возможна в любом районе города, однако всегда лучше выбирать место ближе к центру, желательно с парковкой и всеми коммунальными благами. Такие условия обычно предлагают бизнес-центры.

Преимущества аренды офисов в бизнес-центре?

Компания «РусДом55» занимается арендой качественных современных офисов со всем необходимым. Аренда складов в Омске – задача, с решением которой здесь тоже помогут. Для офисного помещения бизнес-центр является идеальным решением. Во-первых, он обязательно имеет выгодное расположение, удобный подъезд с основных городских улиц, парковку или подземный гараж. Во-вторых, в стоимость аренды уже включены разнообразные коммунальные блага, включая воду, отопление, свет, интернет, телефонию. Ничего проводить самостоятельно не придется – офис полностью готов к началу работы и приему сотрудников.

Городские бизнес-центры обязательно оборудованы проходной с круглосуточной охраной, так что оставлять здесь ценные вещи и технику совсем не страшно. Также это необходимо для исключения попадания посторонних внутрь здания: вход осуществляется только по пропускам. Помимо охраны в центре работает служба клининга – арендатору не придется беспокоиться о найме уборщицы, все уже продумано для его удобства и комфорта. Если сравнить все преимущества с обычным офисом в здании, не оборудованном под аренду, преимущества становятся очевидными. Кроме того, иметь офис в бизнес-центре считается престижным для приема клиентов.

Почему именно «РусДом55»?

Компания «РусДом55» давно работает с недвижимостью. Аренда квартир в Омске, а также офисные помещения и склады – вот три основных направления деятельности ее сотрудников. Клиенту предложат максимально большой выбор помещений и выгодные условия аренды для любого направления деятельности. В наличии всегда есть офисы и склады различной площади, так что найти идеальный вариант будет не так уж сложно. Опытные риелторы занимаются подборкой помещений исходя из пожеланий заказчика, при этом комиссия агентства совершенно невелика. Сотрудничество происходит в рамках договора, прописывающего права и обязанности сторон.

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