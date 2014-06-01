Работаем водителем такси

Работа таксистом – прекрасная возможность накопить деньги на крупную покупку или обеспечить свою семью гарантированным доходом. Для кого-то она становится временной, другие готовы крутить баранку постоянно и получают удовольствие от общения с пассажирами. Работа водителем в такси в Омске и других городах особенно удобна гибким графиком: можно выйти на смену в любой момент, а при желании уехать домой или заняться решением личных дел. Такие преимущества делают вакансию особенно интересной. Работать можно как с личным авто, так и без него.

Как водитель работает в таксопарке?

Для человека, который хочет работать таксистом, возможны два варианта сотрудничества с компанией. Работа на автомобиле таксопарка в Омске предполагает по сути аренду хорошего рабочего авто с символикой такси, а также подключение к приложению с заказами – соискателю достаточно иметь водительский опыт и документы, чтобы начать работать без промедления. Взять машину в аренду в Омске стоит от 1000 рублей, а заработать на ней можно гораздо больше. Если личное авто уже есть, работать можно прямо на нем: для этого достаточно заключить договор со службой такси, внести данные авто в реестр и подключиться к приложению.

Принцип работы очень прост: водителю поступает лента заказов, из которых он может выбрать и забронировать подходящий для себя. Оплата обычно осуществляется картой и поступает на счет работодателю, затем большая часть средств автоматически возвращается водителю на карту. Сумма комиссии за поиск клиента обычно составляет около 15%, остальное остается таксисту. Пассажиры часто оставляют чаевые, которые не включаются в счет и считаются личными деньгами водителя. Работа с таксопарком имеет свои преимущества: система заказов автоматизирована, не нужно кружить по району и высматривать новых клиентов – заявки поступают сами.

Почему именно «Мегаполис»?

Компания «Мегаполис» является официальным партнером таких гигантов индустрии, как «ЯндексТакси» и Uber. В таксопарке представлены легковые и грузовые автомобили, также есть работа для пеших курьеров. Работа найдется для каждого, как человека с водительскими правами, так и без них. Для трудоустройства необходимо обратиться в офис компании и принести документы, список которых есть на сайте, а также указать расчетный счет для перечисления средств. Оформление происходит очень быстро, и соискатель может почти сразу приступить к работе.

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