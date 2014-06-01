Дизайн квартиры под крышей новостройки

Необычный дизайн интерьера квартиры под крышей высотки представили архитекторы из бюро U//ME architects в ноябре 2015 года. Благодаря куполообразной форме кровли и высоте потолков удалось реализовать то, что вряд ли возможно в другой городской квартире — панорамный вид на город, действующий камин и мезонин с лестницей. Пройти качественное обучение онлайн дизайн интерьера можно на сайте expertali.ru.
Свой дизайн-проект квартиры дизайнеры назвали ZLT. В 2015 году он был номинирован на конкурс «Интерьер года», владельцы жилья — семейная пара, молодые люди, ценящие все неординарное и стильное, потратили немало времени, прежде чем нашли жилище своей мечты. Апартаменты расположены под скатной куполообразной крышей на пятнадцатом этаже многоэтажки в центре города. Одним из пожеланий было оформление жилья в индустриальном стиле. Площадь квартиры — 134 квадратных метра, до перепланировки она составляла 120 кв. м.
Изначально пространство гостиной не имело окон и представляло собой темное глухое помещение круглой формы. В результате реконструкции комнату оснастили тремя панорамными окнами, и теперь в дневное время при любой погоде она залита естественным светом. А дизайн гостиной украшен потрясающими видами на центр города. В этой же комнате архитекторы установили и камин — заветную мечту хозяев. Пара оригинальных кожаных кресел у камина создали уютный уголок для отдыха.
Высота потолков в гостиной позволила архитекторам разбить помещение на два уровня. Под крышей оборудовали дополнительное спальное место и уютный кабинет, подняться к которым можно по французской винтовой лестнице. Владельцы жилья любят готовить и принимать гостей, поэтому кухне дизайнеры уделили немало внимания. Украшение интерьера — необычный кухонный остров из металла со столешницей из нержавеющей стали и встроенной настольной вытяжкой, привезенной из Милана.
Рядом с кухонной зоной находится спальня хозяев и выход на террасу. Главный акцент интерьера комнаты — стена, над оформлением которой лично трудилась сама хозяйка. Дизайн квартиры в стиле лофт подчеркивают грубые фактуры — стены из необработанного кирпича, обилие металла и светильники в индустриальном стиле. Но использование дерева в интерьере сгладило кажущуюся холодность, добавив комнатам уют и тепло.
Дизайнеры учли недостатки планировки, оснастили квартиру достаточным количеством мест для хранения и продумали все до мелочей — возле входной зоны архитекторы оборудовали двухъярусную гардеробную, увеличив полезную площадь квартиры на 14 кв. м. В квартире два санузла, поэтому дизайн ванной комнаты владельцев выполнен в теплой цветовой гамме. Эта территория приватная и попасть туда можно только через спальню. Интерьер гостевого туалета оформлен в черном цвете с ярким акцентом — светящимся умывальником, который придумали сами разработчики интерьера. Большая часть предметов мебели изготовлена на заказ по авторским эскизам дизайнеров на украинских фабриках.