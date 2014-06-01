Хотите приобрести качественные фитинги?

Эту продукцию покупатели заказывают весьма активно, если понимают, что ее качество на высоте. Ознакомиться с разновидностями товаров, которые вам удастся заказать, можно в разделе https://fluid-line.ru/fitting. Не спешите с выбором, внимательно изучайте технические характеристики, чтобы не прогадать с выбором.

Фитинги, заслуживающие нашего внимания

Часто потребителей интересуют трубные фитинги Hy-Lok. Их выпуск возможен только согласно всем требованиям разных промышленных отраслей. Речь идет о микроэлектронике и кораблестроении, энергетике и нефтепереработке. В этот список также стоит добавить химическую промышленность.

Любой трубный фитинг отличного качества помимо корпуса имеет переднее обжимное кольцо. Еще одно есть сзади, а кроме того присутствует и гайка. Для чего требуется компоновка сразу с двумя обжимными кольцами? За счет этого удается компенсировать допуски на наружный диаметр трубы. Соединение в любом случае будет герметичным.

Качественная продукция создается под контролем программы качества. С подтверждение этому имеется сертификат ASME. Да и про сертификат ISO 9001 не будем забывать.

В разных исполнениях доступны покупателям такие товарные позиции. Часто применяется качественная нержавейка, можно сделать выбор в пользу латуни. Медно-никелевый сплав либо углеродистая сталь тоже подходят. В процессе создания прямых изделия выбор делается в пользу пруткового проката (холоднокатаного). Определенная продукция может иметь сложные формы, ее основа – это штампованные заготовки.

Надежные изделия могут справиться даже с большим давлением. Иногда это значение даже выше, чем максимально рекомендуемое для труб. Чем выше поднимается температура, тем меньше будет прочность металла.

Какие температуры являются допустимыми для разных материалов? В случае с нержавейкой речь идет о -196оС и +649оС! Как видите, диапазон просто огромен. В случае с латунью минимальное значение находится на уровне -54оС, максимальное лишь немного превышает отметку +200оС. И есть еще такой вариант, как монель с максимальным значением +427оС.

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