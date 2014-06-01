Как подорожали авто

Ни для кого не секрет, что автомобили с каждым годом только набирают ценовые обороты. В конце 2020 многие автопроизводители и продавцы уже несколько раз меняли ценники, ссылаясь на нестабильность экономики. Смотрите также новинки на сайте https://www.fordtrucks.ru/tractor/f-max. На сайте www.fordtrucks.ru читайтевсю информацию. На производителей, как и на рынок автомобилей, давят несколько факторов удорожания. К таковым можно отнести: ситуация в стране, не стабильные скачки валют и отсутствием отечественного производства – импорт автомобилей из зарубежья. По данным официальных источников цены подросли в среднем на 10 – 15%, для импортируемых автомобилей цены на новые авто могут вырасти до 25%, поддержанных автомобилей и до 50%. Рост будет продолжаться как на автомобили эконом класса, так и на автомобили бизнес и элит класса. Если опираться на цифры официальных дилеров, то автомобили марки BMW увеличат стоимость от 1 – 11%, марки Volkswagen – 2 – 5% прироста, Chery – до 5%, Mercedes-Benz повысят стоимость автомобилей в диапазоне от 6 – 10%. Наивысший рост цен ожидается т у Opel, он составит от 5 – 27%. Некоторые модели останутся продаваться по прежней цене, но это до тех пор, пока не закончатся запасы. Как только они исчерпаются, увеличение цен будет неизбежным. В нынешней ситуации производители автомобилей и дилеры не смогут в полной мере контролировать рост цен, даже жертвуя своей прибылью. Производители и дилеры пытаются заманить покупателей скидками и акциями, но это будет возможно пока существуют автомобили в наличии. Как только автомобили будут распроданы у покупателей, возможно, могут возникнуть большие трудности с приобретением новых автомобилей. Как ожидается, автомобильные дилеры, которые работают с иностранными компаниями перейдут на частичную предоплату с ожиданием автомобиля от 2 недель до нескольких месяцев. Производители отечественных автомобилей, которые наладили полный выпуск автомобилей, напротив, в острый рыночный период могут выиграть в продаже своих моделей. Ситуация неизбежно будет меняться, как ожидается, покупатели все больше внимания будут уделять поддержанным автомобилям отечественного производства, так как рост цен негативно сказывается на покупательскую способность граждан и покупка нового автомобиля теперь может оказаться не по карману. Будем надеяться, что ситуация в стране и мире будет так же стремительно меняться, как и рост цен на автомобили.