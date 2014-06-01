Как удалить сохраненные пароли

Все современные браузеры, включая браузеры на мобильных устройствах, способны хранить историю просмотренных пользователем страниц, сохранять cookie-файлы и пароли от веб-сайтов. Это удобно тем, что не нужно каждый раз проходить процедуру авторизации и вводить пароль от сайта, который посещается несколько раз в день и вызывает доверие пользователя. Если интересны курсы программирования, обращайтесь https://интересное.ru.com/top-10-onlajn-kursy-programmirovaniya-s-nulya.html. На сайте интересное.ru.com много полезной информации. В том случае, если компьютером или мобильным телефоном пользуются несколько человек, необходимо исключить возможность получения доступа к личной информации другими пользователями, для чего нужно совершать выход из учетной записи того или иного сайта каждый раз, когда сеанс работы с ним завершен. Однако даже при выполнении этого условия у постороннего человека останется возможность войти на сайт, так как в браузерах работает функция запоминания пароля, которая будет предлагать ввести нужные данные в форму авторизации. Для того чтобы обезопасить себя от компрометации данных, нужно удалить сохраненные пароли из браузера.
Internet Explorer
Для того чтобы удалить сохраненные пароли из браузера Internet Explorer необходимо:
Открыть браузер;
Нажать кнопку «Сервис» в правом верхнем углу браузера;
Выбрать пункт «Свойства браузера»;
На вкладке «Общие» в разделе «Журнал браузера нажать кнопку «Удалить»;
Отметить галочкой пункт «Пароли» и подтвердить удаление;
Перезапустить браузер.
Google Chrome
Для удаления сохраненных паролей из браузера Chrome нужно:
Запустить браузер Chrome;
Нажать на кнопку сервисного меню в правом верхнем углу;
В выпадающем меню выбрать пункт «Настройки»;
Перейти на вкладку «История»;
Нажать кнопку «Очистить историю»;
Отметить в открывшемся окне пункт «Пароли» и «Данные для автозаполнения»;
Подтвердить удаление;
Перезагрузить браузер.
Mozilla Firefox
Для того чтобы удалить пароли и данные автозаполнения из браузера Firefox нужно:
Запустить программу;
Открыть меню нажатием кнопки в верхнем правом углу экрана;
Выбрать пункт «Настройки»;
Открыть вкладку «Защита»;
Нажать на кнопку «Сохраненные пароли»;
Удалить пароли для определенных сайтов используя элементы управления окна;
Закрыть окно;
Нажать «ОК»;
Перезагрузить браузер.
Opera
Удалить сохраненные браузером пароли в Opera можно следующим образом:
Необходимо нажать кнопку «Opera» в левом верхнем углу экрана;
Выбрать пункт меню «Настройки»;
Открыть вкладку «Безопасность»;
Нажать на кнопку «Управление сохраненными паролями» и удалить ненужные пароли;
Нажать на кнопку «Управление настройками автозаполнения» и очистить сохраненную информацию.