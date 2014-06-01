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      • Как удалить сохраненные пароли

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:51
      (голосов: 0)
      Все современные браузеры, включая браузеры на мобильных устройствах, способны хранить историю просмотренных пользователем страниц, сохранять cookie-файлы и пароли от веб-сайтов. Это удобно тем, что не нужно каждый раз проходить процедуру авторизации и вводить пароль от сайта, который посещается несколько раз в день и вызывает доверие пользователя. Если интересны курсы программирования, обращайтесь https://интересное.ru.com/top-10-onlajn-kursy-programmirovaniya-s-nulya.html. На сайте интересное.ru.com много полезной информации.
      В том случае, если компьютером или мобильным телефоном пользуются несколько человек, необходимо исключить возможность получения доступа к личной информации другими пользователями, для чего нужно совершать выход из учетной записи того или иного сайта каждый раз, когда сеанс работы с ним завершен. Однако даже при выполнении этого условия у постороннего человека останется возможность войти на сайт, так как в браузерах работает функция запоминания пароля, которая будет предлагать ввести нужные данные в форму авторизации. Для того чтобы обезопасить себя от компрометации данных, нужно удалить сохраненные пароли из браузера.

      Internet Explorer

      Для того чтобы удалить сохраненные пароли из браузера Internet Explorer необходимо:
      • Открыть браузер;
      • Нажать кнопку «Сервис» в правом верхнем углу браузера;
      • Выбрать пункт «Свойства браузера»;
      • На вкладке «Общие» в разделе «Журнал браузера нажать кнопку «Удалить»;
      • Отметить галочкой пункт «Пароли» и подтвердить удаление;
      • Перезапустить браузер.

      Google Chrome

      Для удаления сохраненных паролей из браузера Chrome нужно:
      • Запустить браузер Chrome;
      • Нажать на кнопку сервисного меню в правом верхнем углу;
      • В выпадающем меню выбрать пункт «Настройки»;
      • Перейти на вкладку «История»;
      • Нажать кнопку «Очистить историю»;
      • Отметить в открывшемся окне пункт «Пароли» и «Данные для автозаполнения»;
      • Подтвердить удаление;
      • Перезагрузить браузер.

      Mozilla Firefox

      Для того чтобы удалить пароли и данные автозаполнения из браузера Firefox нужно:
      • Запустить программу;
      • Открыть меню нажатием кнопки в верхнем правом углу экрана;
      • Выбрать пункт «Настройки»;
      • Открыть вкладку «Защита»;
      • Нажать на кнопку «Сохраненные пароли»;
      • Удалить пароли для определенных сайтов используя элементы управления окна;
      • Закрыть окно;
      • Нажать «ОК»;
      • Перезагрузить браузер.

      Opera

      Удалить сохраненные браузером пароли в Opera можно следующим образом:
      • Необходимо нажать кнопку «Opera» в левом верхнем углу экрана;
      • Выбрать пункт меню «Настройки»;
      • Открыть вкладку «Безопасность»;
      • Нажать на кнопку «Управление сохраненными паролями» и удалить ненужные пароли;
      • Нажать на кнопку «Управление настройками автозаполнения» и очистить сохраненную информацию.
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