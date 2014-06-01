Как скачать фильм с компьютера на iPad



Благодаря длительному времени автономной работы и прекрасному качеству изображения на экране, на iPad очень удобно смотреть фильмы. Скачать фильм с компьютера на iPad можно при помощи iTunes или программ, поддерживающих просмотр фильмов на устройстве без конвертации. Фильмы. mp4 iPad поддерживает только определенный формат видео-файлов — mp4 или m4v. Закачать их с компьютера можно с помощью установленной программы iTunes. Для этого необходимо:

Открыть iTunes;

В меню «Медиатека» перейти в раздел «Фильмы»;

Открыть на компьютере папку с фильмами нужного формата, выделить их и перетащить в окно iTunes;

В меню «Устройства» выбрать подключенный к компьютеру iPad;

Перейти на вкладку «Фильмы» и поставить галочки «Синхронизировать фильмы», «Автоматически включать» и «Все фильмы»;

Нажать кнопку «Применить». Установка стороннего плеера Чтобы просматривать фильмы в привычном формате, например, в формате. avi, нужен специальный плеер, который можно бесплатно скачать в iTunes Store. Для этого нужно:

Открыть iTunes Store и нажать кнопку «Перейти в iTunes Store»;

Написать в строке поиска название нужного плеера (AVPlayer HD, Buzz Player, OPlayer) и нажать «Найти»;

Выделить плеер и нажать кнопку «Бесплатно»;

После загрузки плеера зайти в раздел «Медиатека»;

На панели управления медиатекой (вверху) щелкнуть iPad;

Нажать кнопку «Установить» справа от названия скачанной программы, затем — «Применить» (можно установить несколько плееров при желании). Копирование фильмов других форматов После установки плеера, поддерживающего любой формат видео без конвертации, можно воспользоваться им для скачивания фильмов с компьютера. Для этого необходимо:

Открыть iTunes;

Перейти в раздел «Программы»;

Найти установленный проигрыватель;

Нажать кнопку «Добавить»;

Выбрать в появившемся окне нужные фильмы и нажать кнопку «Открыть»;

Дождаться окончания загрузки. Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Как скачать фильм с компьютера на iPad iPad – планшетный компьютер, совмещающий в себе функции смартфона и ноутбука. Область его применения очень широка: от чтения электронных книг и документов, до просмотра видео и общения в сети Интернет. Читайте также про новые технологии тут: overdriventool 0.2 8 . На сайте много новостей из мира информационных технологий.Благодаря длительному времени автономной работы и прекрасному качеству изображения на экране, на iPad очень удобно смотреть фильмы. Скачать фильм с компьютера на iPad можно при помощи iTunes или программ, поддерживающих просмотр фильмов на устройстве без конвертации. Фильмы. mp4 iPad поддерживает только определенный формат видео-файлов — mp4 или m4v. Закачать их с компьютера можно с помощью установленной программы iTunes. Для этого необходимо:Чтобы просматривать фильмы в привычном формате, например, в формате. avi, нужен специальный плеер, который можно бесплатно скачать в iTunes Store. Для этого нужно:После установки плеера, поддерживающего любой формат видео без конвертации, можно воспользоваться им для скачивания фильмов с компьютера. Для этого необходимо: