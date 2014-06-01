Как скачать фильм с компьютера на iPad iPad – планшетный компьютер, совмещающий в себе функции смартфона и ноутбука. Область его применения очень широка: от чтения электронных книг и документов, до просмотра видео и общения в сети Интернет. Читайте также про новые технологии тут: overdriventool 0.2 8. На сайте много новостей из мира информационных технологий. Благодаря длительному времени автономной работы и прекрасному качеству изображения на экране, на iPad очень удобно смотреть фильмы. Скачать фильм с компьютера на iPad можно при помощи iTunes или программ, поддерживающих просмотр фильмов на устройстве без конвертации. Фильмы. mp4 iPad поддерживает только определенный формат видео-файлов — mp4 или m4v. Закачать их с компьютера можно с помощью установленной программы iTunes. Для этого необходимо:
Открыть iTunes;
В меню «Медиатека» перейти в раздел «Фильмы»;
Открыть на компьютере папку с фильмами нужного формата, выделить их и перетащить в окно iTunes;
В меню «Устройства» выбрать подключенный к компьютеру iPad;
Перейти на вкладку «Фильмы» и поставить галочки «Синхронизировать фильмы», «Автоматически включать» и «Все фильмы»;
Нажать кнопку «Применить».
Установка стороннего плеера
Чтобы просматривать фильмы в привычном формате, например, в формате. avi, нужен специальный плеер, который можно бесплатно скачать в iTunes Store. Для этого нужно:
Открыть iTunes Store и нажать кнопку «Перейти в iTunes Store»;
Написать в строке поиска название нужного плеера (AVPlayer HD, Buzz Player, OPlayer) и нажать «Найти»;
Выделить плеер и нажать кнопку «Бесплатно»;
После загрузки плеера зайти в раздел «Медиатека»;
На панели управления медиатекой (вверху) щелкнуть iPad;
Нажать кнопку «Установить» справа от названия скачанной программы, затем — «Применить» (можно установить несколько плееров при желании).
Копирование фильмов других форматов
После установки плеера, поддерживающего любой формат видео без конвертации, можно воспользоваться им для скачивания фильмов с компьютера. Для этого необходимо:
Открыть iTunes;
Перейти в раздел «Программы»;
Найти установленный проигрыватель;
Нажать кнопку «Добавить»;
Выбрать в появившемся окне нужные фильмы и нажать кнопку «Открыть»;