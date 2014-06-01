Выбираем перчатки

По новым правилам все работники в общественных местах обязаны носить перчатки. Выбирайте перчатки медицинские нестерильные на сайте medicom-ua.com. Тут большой каталог защитных средств.

Есть разные типы перчаток. Первый тип – это латексные. Однако к ним нужно относиться с осторожностью, потому что на латекс бывает аллергия. Ведь в этих перчатках нужно быть не 5 минут, пока моешь посуду, а именно долго, аллергия будет у многих. Если на работе выдают латексные, можно попросить большого размера и надеть под них хлопчато-бумажные. Нужно чтобы между кожей и латексом была какая-то прослойка.

Также есть виниловые перчатки. Однако есть особенность в том, что они могут легко порваться. Их нужно выбирать по размеру немного больше. Если перчатки будут в обтяжку, их будет сложно надеть и они будут рваться даже если нет длинных ногтей. Виниловые перчатки действительно практически одноразовые. Например, после мытья посуды второй раз их надеть уже сложнее. Аллергии на них практически не бывает, но внутри они могут быть слегка напудренные. Если в них начинает возникать аллергия, то это на тальк. Значит придется искать перчатки без талька. Также можно попытаться смыть тальк и постараться их носить без напыления.

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