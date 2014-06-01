Хотите сделать выбор в пользу тахографа?

Так называют особый прибор, что способен контролировать то, насколько водители соблюдают режим труда и отдыха, когда находятся за рулем. Устройства способны собрать весьма подробные сведения о главных показателях самого автомобиля, о том, как работает конкретный «извозчик».

Но зачем нужны подобные сведения? Таким образом удается контролировать все происходящее, появляется возможность для анализа данных о персонале. В итоге работа огромного автопарка компании оптимизируется, сокращается до минимума вероятность того, что возникнут разные аварийные ситуации.

С приобретением тахографа не будет у тех, кто заглянет в раздел https://montrans.ru/oborudovanie/tachograph/. Вверху страницы указан контактный телефон. Просто наберите соответствующие цифры, чтобы поговорить с представителем компании «Montrans». Последняя специализируется и на мониторинге автомобильного транспорта. Узнать больше о такой возможности вы сможете, если посмотрите данное видео на YouTube: https://youtu.be/h9M8wn8iKco.

Задачи, стоящие перед тахографами

У таких устройств их несколько. Часто выполняется подключение к навигационному оборудованию. Вот почему не возникает проблем с мониторингом транспорта. В итоге удается получить актуальные сведения относительно фактического пробега, скорости.

Тахография очень часто фиксирует данные, которые имеют огромное значение. Последние используются, когда нужны доказательства в процессе решения споров. Иногда возникают неприятные ситуации, спорные моменты могут возникнуть между водителями автотранспорта и работниками ДПС.

Именно благодаря установленному тахографу можно без проблем оценить то, насколько эффективно трудится персонал конкретной компании. Да и про эффективность решений в сфере логистики не будем забывать.

Согласно информации, которая была получена, удается прокладывать максимально удобные маршруты. Работа любого автомобильного транспорта значительно оптимизируется. В итоге предприятие меньше денег тратит на обслуживание автопарка.

Начальство всегда будет знать, сколько денег уходит на эксплуатацию автомобильного транспорта. Удается исключить нецелевое использование последнего.

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