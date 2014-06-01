Пополняем коллекцию анекдотов

Искусство рассказывать анекдоты ценится уже не первый век – эти забавные истории высоко котируются на праздниках и застольях, поднимают настроение во время работы, да и просто раскрашивают жизнь яркими красками. Выдумывать их из головы вовсе не обязательно – достаточно просто найти качественный ресурс с неисчерпаемым количеством историй и периодически пополнять свой запас новыми тематическими анекдотами!

Как выбирать хорошие анекдоты?

Старинные или свежие анекдоты – что лучше? Этот вопрос не дает фанатам юмора покоя уже несколько лет. Иногда старинные анекдоты бывают настолько смешными, что дают большую фору современным, но порой истории на злобу дня попадают в десяточку, поскольку релевантны нынешним проблемам. Именно поэтому тамаде или человеку, который хочет стать душой компании, рекомендуется знать разные варианты историй, чтобы при случае выбрать и рассказать наиболее уместный.

Что касается тематики анекдотов, варианты практически безграничны. Однако нужно понимать, что выбор шутки напрямую зависит от компании. Если анекдот рассказывают в присутствии детей или пожилых людей строгих нравов, пусть он будет без грамма пошлости – рассмешить можно и без этого! В молодежной компании или узком кругу друзей можно дать волю чувству юмора и затрагивать практически любые темы, которые не являются болезненными для участников беседы. Как правило, самые нейтральные темы – работа, семейная жизнь, забавные животные. Черный юмор разрешен только в том случае, если никто из компании не будет оскорблен, сюда же относится политика и религия. Скандал вместо праздника – не лучший вариант.

Где найти анекдоты?

На сайте nekdo.ru представлены самые забавные свежие анекдоты, которые вывешиваются по рейтингу. При желании можно отсортировать также тематику и наслаждаться исключительными забавными историями. Именно здесь можно скачать или прочитать для запоминания анекдоты, которые позволят блистать на свадьбе, вечеринке, посиделках с друзьями. Времена меняются, но для поднятия настроения ничего лучше старых добрых анекдотов пока не придумали.

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