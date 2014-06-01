Бытовая техника, а особенно её операционная составляющая позволяет быстро и качественно приготовить множество десертов, было бы достаточное количество ингредиентов. Безалкогольные коктейли входят в меню многих наших сограждан и маленьких и больших, взрослых и малолетних. С помощью коктейлей можно не только разнообразить употребляемую пищу, но и заметно повысить количество полезных веществ попадающих в организм. Как сделать молочный коктейль в блендере? Молочный напиток в блендере. Состав: молоко, мороженое, сироп или варенье, сливки и травы, шоколад и ванильный сахар. На сайте https://cupcake.com.ua/ можно приобрести торт на заказ. Сделать молочный напиток в блендере — это смешать молоко, мороженое и сироп из фруктов. Количество продуктов его составляющих зависит от вкусовых склонностей. Одни любят более жидкий продукт, кто-то более густой или сладкий – выбор за вами. Но это будет именно коктейль, потому что он тщательно перемешан. Молочный напиток имеет и более сложные способы приготовления. Следует взять фрукты по сезону, летом – клубнику или смородину, абрикосы или малину, а зимой бананы или киви и тщательно размельчить в блендере. Потом добавить немного жирных сливок, чуть-чуть ванильного сахара, молока и любимого детьми мороженного, и обязательно повторно перемешать. Если вы хотите сделать приятно, взрослому мужскому населению вашей семьи, добавьте в коктейль 30-50 мл коньяку. Мужчина с удовольствием выпьет предложенный вами напиток. Молочный напиток витаминный – особенно полезен весной, когда чувствуется дефицит витаминов. Измельчите листья одуванчика или крапивы, календулы, земляники или мяты. Добавьте молоко и немного мороженного, а также абрикосового варенья или тёртого шоколада и снова тщательно перемешайте. Дети выпьют его с удовольствием и не заметят, что вы не только сумели сделать вкусный коктейль, но и пополняете их организм полезными веществами. В блендере травы будут хорошо измельчены, и они не догадаются, что изумрудный цвет напитка придали банальные, но очень полезные травы. Каждый из нас может сделать вкусный и полезный молочный напиток – коктейль, а в блендере это в разы быстрее и питательнее. Количество и качество ингредиентов велико и посчитать возможное число рецептов не представляется достижимым.