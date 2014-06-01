Коттеджные поселки сегодня невероятно популярны. Любой измученный сумасшедшим ритмом жизни в мегаполисе современный человек стремиться приобрести себе жилье в пригороде, а иногда и на достаточно значительном удалении от цивилизации. Некоторые взвешивают решение годами, а другие принимают его за несколько секунд - куплю дом во Всеволожском районе и уже на следующих выходных отдохну как человек. О чем же мечтают все эти любители загородной недвижимости? Купить дом в Московской области предлагается на сайте belaya-ruza.ru. Приобретение жилья за чертой большого города – это в первую очередь инвестиция в мечту о собственном идеальном доме. Те ощущения, которые можно испытать стоя на собственной земле в саду или на лужайке не может подарить ни одна, даже самая комфортабельная квартира. Приобретение коттеджа дает возможность выбирать архитектурные стили, разнообразие которых способно впечатлить любого:
модерн и классика;
замковый стиль или деревянный дом в деревенском оформлении;
ультрасовременный минимализм или помпезная роскошь.
В процессе покупки коттеджа можно выбирать количество комнат и даже сделать перепланировку – в квартире все эти операции проводить значительно труднее в виду большого количества ограничений. Коттедж это не просто дом, а дом на земле где возможно все, начиная от банального огорода и заканчивая изысканным ландшафтным дизайном с альпийской горкой прудом и даже собственной баней. Жизнь на природе полезна для здоровья. Большинство современных поселков строятся в экологически чистых, даже заповедных местах, на берегах водоемов и вблизи лесов. Жизнь под пение птиц и тихий шум ласкового ветра в листьях никогда не сравниться с существованием в пыльном, чрезмерно загрязненном городе. Безопасность – один из наиболее существенных аргументов для большинства покупателей. Нулевой уровень преступности – о таком в городе можно только мечтать. Неблагополучные семьи и асоциальные элементы никогда не поселяться в загородном коттедже. Представьте как хорошо, когда вы знаете, что от всех неприятностей внешнего мира вас охраняют, а на въезде в городок установлено КПП, сотрудники которого пропускают только владельцев домов и членов их семей – все остальные люди проходят на территорию по предварительному согласованию с приглашающей стороной.