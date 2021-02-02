С автоматическими воротами от специализированной компании, вы значительно сэкономите свое время и пространство, ведь такие ворота можно открывать или закрывать из машины или дома. Автоматические ворота используются в мойках, ангарах и складах, коттеджах, загородных домах, строительных объектах и т. д. Компания https://dom365.by/zabory.html изготовляет ворота любых размеров и форм, также может продлит срок эксплуатации ворот с помощью калиток, которые разделают транспортные и человеческие потоки. Компания специализируется на поставке материалов для строительства ограждающих конструкций физическим и юридическим лицам. Клиентам может быть предоставлен полный комплекс услуг по изготовлению и монтажу ограждения «под ключ». Для расчета цены лучше обратиться по телефону указанному на сайте и получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию.
Дополнительное осветление ворот в светлое время суток значительно помогает экономить на электроэнергии. Ворота бывают гаражные и промышленные, по конструктивному использованию бывают распашные, ролевые, откатные, секционные все ворота оснащены дистанционными пультами, что удобно в использовании. При выборе автоматических ворот сверните внимание на фирму производителя, ведь заманчиво низкая цена не означает качество ворот. Компания изготовляет ворота по новейшим технологиям и ГОСТам.
Сначала мы делаем заготовки, потом их свариваем и, лишь затем красим. Перед покраской ворота обезжиривают и покрывают грунтовкой в два слоя, покраску производят в специальной камере, все это помогает избежать дефектов в покраске. Для вас компания приготовила, разнообразную цветовую гаму красок, где вы обязательно сможете найти свой особый цвет. При выборе ворот обратите внимание на квалифицированные услуги монтажу автоматических ворот, репутацию, сервисном обслуживании и конечно же гарантией. Ведь недаром поговорка гласит не то золото, что блестит. Компания популярная на рынке и славится своим качеством изделий, гарантии, и квалифицированными специалистами по монтажу автоматических ворот, ведь в многом именно от них зависит качество и долговечность ворот.