Какой бактерицидный рециркулятор купить?





Купить бактерицидный рециркулятор необходимо для обеззараживания воздуха в помещении путем уничтожения вредных бактерий. Устанавливать такое оборудование в заведениях и организациях необязательно, но в медицинском центре, стоматологической клинике, салоне красоты ежедневно бывает множество людей. Чтобы никто из персонала и посетителей не заболел, необходимо установить рециркулятор.

Особенности моделей

Все аппараты для очистки воздуха оснащаются специальными бактерицидными лампами. После включения аппарата воздух затягивается в установку и облучается внутри рабочей камеры. В результате погибают вредные микроорганизмы и бактерии. Очищенный воздух выходит с другой стороны. Существует 2 типа оборудования:

Озоновое. Выделяют озон при очистке. Этот газ может нанести вред организму человека или домашнего животного, поэтому включать такой бактерицидный рециркулятор можно только в пустом помещении.

Безозоновые. Это современная и абсолютно безопасная техника. Ее можно включать, даже если в помещении есть люди.

Сейчас популярность набирает оборудование с фильтрами для задержания пыли мелких дисперсных частиц (аллергенов). Дополнительные фильтры устанавливаются в местах забора воздуха и его выхода наружу. Оборудование такого типа помогает людям легче переживать период цветения растений. Установку удобно расположить дома. С ее помощью можно создать в собственном жилище безопасное место для жизни.

Внешний вид

Важно правильно подобрать размер и форму бактерицидного рециркулятора. Это может быть небольшое настольное устройство, которое размещается в маленькой комнате, или крупногабаритная установка для обеззараживания огромного помещения. В комплекте с техникой идут специальные подставки для напольного размещения или элементы для навешивания на стену. Некоторые модели техники оснащаются двумя типами крепежей.

Корпус бактерицидного рециркулятора изготавливается из металлических листов, окрашенных краской нейтрального белого цвета. Все линии изящные и плавные. Благодаря этому техника впишется в любой интерьер и будет незаметна в помещении.

При приобретении оборудования необходимо убедиться, что в коробке есть важные документы:

сертификат качества;

инструкция.

Во время эксплуатации бактерицидного рециркулятора необходимо следить за чистотой фильтров. Их следует вовремя менять, чтобы устройство могло нормально работать. В противном случае уменьшится объем обрабатываемого воздуха или частички пыли начнут попадать в комнату. В инструкции указывается рекомендованная частота замены, но если в комнате слишком много пыли, то ставить новые фильтры придется чаще, чем рекомендует производитель.

Узнать все о работе бактерицидного рециркулятора и ознакомиться с типами такого оборудования можно на сайте https://massagenn.ru/.





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