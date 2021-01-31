Используемые в быту электростанции, в соответствии с потребляемым ими топливом принято разделять на бензиновые, дизельные и газовые. Приобрести генератор и запчасти к нему вы можете на https://air-part.ru/category/promyshlennye-spiralnye-kompressory/ При этом в отличие от бензиновых генераторов, используемых преимущественно в качестве источников резервного питания, газовые и дизельные могут успешно применяться для постоянного электроснабжения. В особенности это удобно при отсутствии иных источников электроэнергии. Если же сравнить дизельные и газовые устройства, несомненно, больше преимуществ имеют именно газовые генераторы для дома. Газовые генераторы для дома Generic – один из немногих способов получать недорогую электроэнергию. Естественно наиболее актуально использование подобных электростанций на автономных объектах. При этом подобные устройства способны обеспечить бесперебойную подачу электричества не только на маленькие объекты, такие как, к примеру, дачные или загородные дома, но и огромные промышленные массивы, энергопотребление которых достигает нескольких тысяч киловатт. Газовые электростанции имеют массу преимуществ по сравнению с аналогичным оборудованием, работающим на других видах топлива. В первую очередь, их эксплуатация возможна не только внутри помещения, но также и снаружи. При этом выделяют простоту использования подобных устройств. Кроме всего прочего, газовые генераторы Generic являются наиболее экологичными, так как в процессе сжигания голубого топлива образуется меньшее количество вредных веществ и гари по сравнению со сгоранием бензина и дизельного топлива. Удобство обслуживания этих электростанций подтверждается еще и возможностью их работы на различных видах топлива:
биогазе;
шахтном метане;
свалочном;
газе с низкой теплотворной способностью.
Одной из отличительных и в тоже время весьма существенным особенностей этого оборудования является низкий уровень шума, который обеспечивается использованием в конструкции шумозащитных кожухов. В особенности этот показатель важен при использовании такого оборудования для электрификации частного дома. Вместе с тем, электростанции, работающие на голубом топливе, являются экономичными.