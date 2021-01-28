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      • Электронная подпись: как купить

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 12:54
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      В современном мире достаточно большое количество разного рода сделок, вне зависимости, о каком именно предмете идет речь, заключается в виртуальном пространстве. Несмотря на тот факт, что практика относительно новая, уже сейчас можно говорить о ее популярности. В любом случае, для подписания документов нужна электронная подпись, узнать о которой можно подробнее тут.

      Практика показывает, что наличие электронной подписи в ряде случаев выступает важным фактором, который непосредственно отражается на репутации компании. К примеру, принимать участие в тендерах, в особенности, если говорить о государственном уровне, могут компании, которые обладают соответствующими сертификатами (электронными подписями). И это далеко не единственный пример из внушительного множества.

      Электронная подпись: что это

      Сразу стоит отметить, что подпись в электронном формате не имеет ничего общего с отсканированным вариантом. Если особо не вдаваться в технические подробности исполнения, электронная подпись представляет собой комбинацию из букв и чисел в случайном порядке. Учитывая эти особенности, вероятность подделки исключено до минимального уровня. Да и риск того, что у другой компании электронная подпись будет аналогичной, практически исключен.

      Все вышеперечисленные моменты уверенно говорят о том, что в покупке электронной подписи, если говорить о перспективных компаниях, есть свой смысл. Плюс, сегодня стоимость услуги остается на вполне адекватном уровне.

      Как оформить покупку

      Для решения всех вопросов потребуется не больше 30 минут. Правило справедливо в случае обращения к проверенным компаниям. На первом этапе требуется собрать необходимый пакет документа. Особенности можно уточнить у компетентного менеджера. С момента оплаты услуги и подачи заявки проходит не более получаса до получения сертификата, подтверждающего наличие электронной подписи.

      Интересуют дополнительные услуги или расширенный формат технического обслуживания? Все подробности стоит предметно согласовать с представителями специализированной компании.

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