Хотите приобрести гранит?

Разные горные породы активно используются, причем во многих сферах деятельности. Среди таковых стоит отметить гранит – твердый, долговечный материал.

У него его немало особенностей, из них выделим наличие кристаллической структуры. К сильным сторонам подобного продукта относится твердость. Обратим внимание и на цвет, который является уникальным. Необычайно красиво выглядит срез, подобные узоры вы вряд ли где-то еще увидите!

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Все черты, о которых мы говорили выше, обеспечены химическими свойствами, характерными для гранита. Особое внимание стоит обратить на состав. В нем есть место для нескольких компонентов:

минералы (наименее распространенный компонент)

кварц

полевые шпаты

Именно последние чаще всего встречаются в граните, благодаря им природный материал получает свой цвет. А вот кварц встречается чуть реже, благодаря ему гранит получается твердым. Похож на зерна, которые могут быть бесцветными, хотя порой имеют голубоватый оттенок.

Зачастую гранит является светло-серым, однако порой имеет зеленый либо розовый цвет. Существуют 3 вида такого продукта: крупно-, средне- и мелкозернистый, причем именно последний считается самым долговечным. Строение образца определяет, каким будет рисунок. При распиливании удается получить разные рисунки, многое определяется направлением.

Но не только химические свойства такого продукта играют немаловажную роль, обязательно стоит обратить внимание и на физические. К таковым относится плотность (не менее 3 г/см3). У влажного гранита не такой высокий предел прочности, как у сухого аналога. За счет малого водопоглощения товар стойко сопротивляется негативному воздействию извне. Вот почему его эксплуатация максимально удобна.

Нередко гранит приобретается, чтобы выполнить отделку либо закончить строительные работы. Все дело в долговечности материала, он долгое время не будет разрушаться.

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