Используем эмали с высоким содержанием сухого остатка

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Краски с высоким содержанием сухого остатка (ВСО) являются переходным звеном от органоразбавляемых к краскам без растворителей (порошковым). Краски с ВСО позволяют уменьшить потребление органических растворителей на 25... 30%, снизить расход лакокрасочных материалов и увеличить срок службы покрытия. Содержание сухого вещества составляет в них не менее 60... 80%, а содержание летучих — не более 340 г/л.
Идеальным пленкообразующим веществом для таких красок являются эпоксидные смолы, дающие системы со 100%-м сухим остатком. Последние образуют прочные водо- и химически стойкие покрытия неограниченной толщины. Безрастворительные эпоксидные лакокрасочные материалы успешно используются для покрытия полов, стен, потолков, а также в автомобилестроении, электротехнике и т. д. Такие составы освоены НПО «Пигмент», который выпускает целый ряд безрастворительных двухупаковочных материалов (поставляются комплектно с отвердителем): Эмаль по ржавчине и большой выбор других видов покрытий вы найдете, перейдя по ссылке.
При проведении строительных работ используются также краски с ВСО на акриловом и алкидном связующем.
Следует отметить постоянное расширение ассортимента лакокрасочной продукции строительного назначения на российском рынке за счет импорта и отечественных разработок. Широко представлены лакокрасочные материалы специального назначения (средства защиты древесины, фунгицидные, гидрофобизирующие составы, модификаторы ржавчины, огнезащитные, изолирующие и т. д.), декоративные покрытия для стен, занимающие промежуточное положение между краской и штукатуркой, декоративные лаки и эффект-пасты.
Силикатные красочные составы изготавливают на основе белого портландцемента. При помоле клинкера вводят минеральные щелочестойкие пигменты, равномерно распределяющиеся во всей массе. На основе цемента выпускают белый, салатовый, желтый, красный и черный красящие составы. Гидратация цемента на окрашиваемой поверхности обеспечивает необходимое сцепление с подложкой и получение прочной пленки.
Жидкостекольные композиции используют для отделки фасадов и внутренних помещений. Особенность этих составов заключается в том, что при повышенных температурах жидкое стекло теряет свободную и химически связанную воду. При этом образуется микропористая структура, заполняемая паровоздушной смесью, что препятствует повышению температуры на отделываемой поверхности.
Относительно низкая стоимость, экономичность, простота технологических приемов изготовления и нанесения на окрашиваемые поверхности, достаточно высокая долговечность — вот те высокие качества, которые определяют их использование.
Известковые красящие составы изготавливают на основе извести-пушонки, растворяя ее в воде, одновременно вводят щелочестойкие красители или пигменты. Высокая удельная поверхность извести (5000... 7000 см2/г) обеспечивает получение однородного раствора.
После нанесения на поверхность раствор извести, проникая в поры подложки, уплотняет ее поверхностный слой. Под действием углекислого газа в присутствии атмосферной влаги протекает процесс карбомизации, что и обеспечивает создание прочной поверхностной пленки. Известковые красочные составы используют как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.