Используем эмали с высоким содержанием сухого остатка

Краски с высоким содержанием сухого остатка (ВСО) являются переходным звеном от органоразбавляемых к краскам без растворителей (порошковым). Краски с ВСО позволяют уменьшить потребление органических растворителей на 25... 30%, снизить расход лакокрасочных материалов и увеличить срок службы покрытия. Содержание сухого вещества составляет в них не менее 60... 80%, а содержание летучих — не более 340 г/л.

Идеальным пленкообразующим веществом для таких красок являются эпоксидные смолы, дающие системы со 100%-м сухим остатком. Последние образуют прочные водо- и химически стойкие покрытия неограниченной толщины. Безрастворительные эпоксидные лакокрасочные материалы успешно используются для покрытия полов, стен, потолков, а также в автомобилестроении, электротехнике и т. д. Такие составы освоены НПО «Пигмент», который выпускает целый ряд безрастворительных двухупаковочных материалов (поставляются комплектно с отвердителем): Эмаль по ржавчине и большой выбор других видов покрытий вы найдете, перейдя по ссылке.

эмаль Б-ЭП-1264 С для защиты металлических и бетонных поверхностей в промышленности;

эмали Б-ЭП-610 «Эпобен» и Б-ЭП-433 для металлических поверхностей, соприкасающихся с морской водой и нефтью, и т. д.

При проведении строительных работ используются также краски с ВСО на акриловом и алкидном связующем.

Следует отметить постоянное расширение ассортимента лакокрасочной продукции строительного назначения на российском рынке за счет импорта и отечественных разработок. Широко представлены лакокрасочные материалы специального назначения (средства защиты древесины, фунгицидные, гидрофобизирующие составы, модификаторы ржавчины, огнезащитные, изолирующие и т. д.), декоративные покрытия для стен, занимающие промежуточное положение между краской и штукатуркой, декоративные лаки и эффект-пасты.

Силикатные красочные составы изготавливают на основе белого портландцемента. При помоле клинкера вводят минеральные щелочестойкие пигменты, равномерно распределяющиеся во всей массе. На основе цемента выпускают белый, салатовый, желтый, красный и черный красящие составы. Гидратация цемента на окрашиваемой поверхности обеспечивает необходимое сцепление с подложкой и получение прочной пленки.

Жидкостекольные композиции используют для отделки фасадов и внутренних помещений. Особенность этих составов заключается в том, что при повышенных температурах жидкое стекло теряет свободную и химически связанную воду. При этом образуется микропористая структура, заполняемая паровоздушной смесью, что препятствует повышению температуры на отделываемой поверхности.

Известковые краски традиционны для русского зодчества

Относительно низкая стоимость, экономичность, простота технологических приемов изготовления и нанесения на окрашиваемые поверхности, достаточно высокая долговечность — вот те высокие качества, которые определяют их использование.

Известковые красящие составы изготавливают на основе извести-пушонки, растворяя ее в воде, одновременно вводят щелочестойкие красители или пигменты. Высокая удельная поверхность извести (5000... 7000 см2/г) обеспечивает получение однородного раствора.

После нанесения на поверхность раствор извести, проникая в поры подложки, уплотняет ее поверхностный слой. Под действием углекислого газа в присутствии атмосферной влаги протекает процесс карбомизации, что и обеспечивает создание прочной поверхностной пленки. Известковые красочные составы используют как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.

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