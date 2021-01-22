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      • Что такое банковская гарантия?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:41
      (голосов: 0)

      Банковская гарантия - это самостоятельное обязательство банка выплатить бенефициару гарантии (уполномоченному лицу) сумму, указанную в гарантии (сумму гарантии), в случае невыполнения принципалом гарантии, по поручению которого была выдана гарантия, своих обязательств.

      Платеж бенефициару гарантии производится непосредственно банком-гарантом (банком отправителя) или через другой банк после того, как получатель гарантии выполняет определенные условия платежа, которые могут быть установлены на основании документов, указанных в соглашении о гарантии, например, счетов-фактур или товаросопроводительных документов.

      Это эффективный инструмент, повышающий безопасность транзакций и ограничивающий риск дефолта контрагента. Как только гарантия вступает в силу, она становится инструментом, действующим независимо от действительности основных правовых отношений (например, коммерческого контракта) между принципалом и бенефициаром.

      Банковская гарантия - лучшее решение для вас?

      Если вы занимаетесь коммерческой или обслуживающей деятельностью во внутренней и внешней торговле, часто устанавливаете новые деловые контакты, а также хотите повысить свой авторитет у подрядчиков, банковская гарантия - идеальное решение для вас. Гарантия станет незаменимым инструментом для поддержки вашего бизнеса - предоставив ее, вы повысите свой авторитет перед новым подрядчиком. Как получатель гарантии вы минимизируете риск неисполнения контракта поставщиком товаров или услуг.

      Какие преимущества вы получите как получатель гарантии?

      • Вы повысите безопасность коммерческой сделки с контрагентом,
      • вы ограничите риск невыполнения подрядчиком условий контракта,
      • вы эффективно собираете свою дебиторскую задолженность с помощью такого инструмента, как гарантия,
      • Вы получите выплату суммы претензии в кратчайшие сроки, вне зависимости от финансового положения подрядчика, а также незамедлительно,
      • банк возьмет на себя риск контрагента за вас.

      Виды гарантий

      • Акцизная гарантия - предоставляется как акцизная гарантия, чтобы гарантировать покрытие одного или нескольких налоговых обязательств и топливных сборов; может заменить денежный залог или поручительство.
      • Таможенная гарантия - обеспечивает уплату таможенной задолженности, налогов и других сборов; может заменить денежный залог или поручительство.
      • Гарантия исполнения - обеспечивает выполнение контракта, претензий по технической гарантии, уплату штрафных санкций в случае невыполнения клиентом своих договорных обязательств; может заменить гарантийный депозит.
      • Гарантия лотереи - обеспечивает выплату или выдачу призов в лотерее / рекламной кампании / игре, организованной клиентом.
      • Гарантия тендера - заменяет денежный залог и выплачивается, когда клиент банка не подписывает контракт после победы в тендере или не выполняет другие обязательства, например, связанные с крайним сроком выполнения конкретной работы (срок банковской гарантии по 44 фздолжен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц).
      • Гарантия своевременного погашения кредита - обеспечивает полное погашение кредита или кредитной линии.
      • Гарантия своевременной оплаты - это обязательство банка оплатить причитающуюся сумму, если заказчик не оплатит приобретенные товары или оказанные услуги в соответствии с заключенным торговым соглашением.
      • Гарантия оплаты аренды - обеспечивает уплату арендной платы.
      • Гарантия выплаты лизинговых платежей - обеспечивает возврат части или всех лизинговых платежей в случае невыполнения обязательств со стороны лизингополучателя.
      • Гарантия авансового платежа - обеспечивает возмещение клиентом авансового платежа (авансов), ранее полученного от бенефициара, в случае невыполнения клиентом договора, по которому был выплачен аванс, и отказа вернуть аванс.

      Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
      ОГРН 1027739642281
      23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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