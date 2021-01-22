Что такое банковская гарантия?

Банковская гарантия - это самостоятельное обязательство банка выплатить бенефициару гарантии (уполномоченному лицу) сумму, указанную в гарантии (сумму гарантии), в случае невыполнения принципалом гарантии, по поручению которого была выдана гарантия, своих обязательств.

Платеж бенефициару гарантии производится непосредственно банком-гарантом (банком отправителя) или через другой банк после того, как получатель гарантии выполняет определенные условия платежа, которые могут быть установлены на основании документов, указанных в соглашении о гарантии, например, счетов-фактур или товаросопроводительных документов.

Это эффективный инструмент, повышающий безопасность транзакций и ограничивающий риск дефолта контрагента. Как только гарантия вступает в силу, она становится инструментом, действующим независимо от действительности основных правовых отношений (например, коммерческого контракта) между принципалом и бенефициаром.

Банковская гарантия - лучшее решение для вас?

Если вы занимаетесь коммерческой или обслуживающей деятельностью во внутренней и внешней торговле, часто устанавливаете новые деловые контакты, а также хотите повысить свой авторитет у подрядчиков, банковская гарантия - идеальное решение для вас. Гарантия станет незаменимым инструментом для поддержки вашего бизнеса - предоставив ее, вы повысите свой авторитет перед новым подрядчиком. Как получатель гарантии вы минимизируете риск неисполнения контракта поставщиком товаров или услуг.

Какие преимущества вы получите как получатель гарантии?

Вы повысите безопасность коммерческой сделки с контрагентом,

вы ограничите риск невыполнения подрядчиком условий контракта,

вы эффективно собираете свою дебиторскую задолженность с помощью такого инструмента, как гарантия,

Вы получите выплату суммы претензии в кратчайшие сроки, вне зависимости от финансового положения подрядчика, а также незамедлительно,

банк возьмет на себя риск контрагента за вас.

Виды гарантий

Акцизная гарантия - предоставляется как акцизная гарантия, чтобы гарантировать покрытие одного или нескольких налоговых обязательств и топливных сборов; может заменить денежный залог или поручительство.

Таможенная гарантия - обеспечивает уплату таможенной задолженности, налогов и других сборов; может заменить денежный залог или поручительство.

Гарантия исполнения - обеспечивает выполнение контракта, претензий по технической гарантии, уплату штрафных санкций в случае невыполнения клиентом своих договорных обязательств; может заменить гарантийный депозит.

Гарантия лотереи - обеспечивает выплату или выдачу призов в лотерее / рекламной кампании / игре, организованной клиентом.

Гарантия тендера - заменяет денежный залог и выплачивается, когда клиент банка не подписывает контракт после победы в тендере или не выполняет другие обязательства, например, связанные с крайним сроком выполнения конкретной работы (срок банковской гарантии по 44 фздолжен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц).

Гарантия своевременного погашения кредита - обеспечивает полное погашение кредита или кредитной линии.

Гарантия своевременной оплаты - это обязательство банка оплатить причитающуюся сумму, если заказчик не оплатит приобретенные товары или оказанные услуги в соответствии с заключенным торговым соглашением.

Гарантия оплаты аренды - обеспечивает уплату арендной платы.

Гарантия выплаты лизинговых платежей - обеспечивает возврат части или всех лизинговых платежей в случае невыполнения обязательств со стороны лизингополучателя.

Гарантия авансового платежа - обеспечивает возмещение клиентом авансового платежа (авансов), ранее полученного от бенефициара, в случае невыполнения клиентом договора, по которому был выплачен аванс, и отказа вернуть аванс.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

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