План и ещё раз план

Экономить на кухне стоит очень осторожно, ведь экономия на продуктах означает экономию на здоровье. Но экономить необходимо, а это значит должен быть разумный подход.
Первое – список
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Почему же так произошло?
Магазин это ловушка. Ловят покупателей запахом, внешним видом продуктов, даже музыку привлекают в качестве некоего стимула к покупкам. Не хотите быть пойманной, следуйте правилу: только необходимое!
Второе: закупайте продукты для длительного хранения
Делайте это раз в месяц или раз в неделю. Когда дома есть запас круп, макарон, бобовых, приправ – посещение магазинов сводится к минимуму, а значит и соблазнов будет меньше.
Третье: составляйте меню
Вроде бы, зачем нужно дома меню на неделю, но это позволит экономить очень много времени и средств. Чёткое меню – чёткий список продуктов. Да и некоторые ингредиенты для блюд или сами блюда можно подготовить заранее, те же муссы, тесто, овощи для салатов, котлеты.
Четвёртое: голод плохой помощник в магазине
По магазинам покупатель стремиться после работы, голод уже даёт о себе знать и вот уже в корзинку складываются кондитерские изделия, мясные нарезки – в общем то, чем можно быстро утолить жажду покупок. Долька шоколада не принесёт вреда талии, зато избавит от лишних покупок. Главное, успокоить центр удовольствия и тогда кошелёк останется полнее.
Пятое: выбирайте магазинчики, а не супермаркет для ежедневных покупок
Меньше соблазнов. Ну и главное: обустройте правильную систему хранения для продуктов.