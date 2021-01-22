План и ещё раз план



Первое – список Предлагаем

Почему же так произошло? Магазин это ловушка. Ловят покупателей запахом, внешним видом продуктов, даже музыку привлекают в качестве некоего стимула к покупкам. Не хотите быть пойманной, следуйте правилу: только необходимое!

Второе: закупайте продукты для длительного хранения Делайте это раз в месяц или раз в неделю. Когда дома есть запас круп, макарон, бобовых, приправ – посещение магазинов сводится к минимуму, а значит и соблазнов будет меньше.

Третье: составляйте меню Вроде бы, зачем нужно дома меню на неделю, но это позволит экономить очень много времени и средств. Чёткое меню – чёткий список продуктов. Да и некоторые ингредиенты для блюд или сами блюда можно подготовить заранее, те же муссы, тесто, овощи для салатов, котлеты.

Четвёртое: голод плохой помощник в магазине По магазинам покупатель стремиться после работы, голод уже даёт о себе знать и вот уже в корзинку складываются кондитерские изделия, мясные нарезки – в общем то, чем можно быстро утолить жажду покупок. Долька шоколада не принесёт вреда талии, зато избавит от лишних покупок. Главное, успокоить центр удовольствия и тогда кошелёк останется полнее.

Пятое: выбирайте магазинчики, а не супермаркет для ежедневных покупок Меньше соблазнов. Ну и главное: обустройте правильную систему хранения для продуктов. Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







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