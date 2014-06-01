Отечественный термошок

Во времена Советского Союза было принято покупать иностранное климатическое оборудование. Проводили тестирование продукции, в основном, с помощью немецких машин.

Дождевание и радиация

Такое положение дел осталось в далеком прошлом. Сейчас на рынке представлена российская техника. В том числе камеры:

термоудара или термошока;

солнечной радиации;

дождевания.

С помощью отечественного оборудования проверяют качество бетона, оконных блоков, дверей, устраивают для продукции зиму суровее, чем на Крайнем Севере, или жару производственной печи.

Российские компании производят и продают сушильные шкафы, термобарокамеры, оборудование для роста растений. Некоторые выпускают камеры люкс-комплектации повышенной точности. В них больше опций:

усилена система защиты от несанкционированного доступа;

расширен температурный и влажностный диапазон;

повышена точность температуры.

Сейчас можно найти оборудование для любой продукции или заказать его.

Гарантия и эксклюзив

Климатический камеры РФ уже не уступают по качеству импортным аналогам. Они соответствуют международным стандартам и требованиям Российских ГОСТов. Посмотреть варианты можно, к примеру, вот на этом сайте https://www.spm.ru/, выбор очень большой.

На отечественном рынке без проблем можно:

купить стандартные серийные модели;

приобрести эксклюзивное оборудование;

заказать модернизацию старых климатических камер.

Лучше всего, конечно, сотрудничать с компанией, которая занимается еще и проектированием техники. Ведь в этом случае можно заказать оборудование с нестандартными характеристиками.

Кстати, в российских компаниях могут предложить гарантийный период до 36 месяцев. При этом некоторые предприятия не выдвигают требований по выбору официального сервиса.

Аттестат качества

Обращайте внимание на компании, которые работают уже несколько лет и постепенно развиваются, растут, а также:

имеют собственные цеха для производства;

обеспечены складами готовой продукции;

указывают координаты не только центральных сервисных служб, но и филиалов;

могут похвалиться многочисленными отзывами реальных клиентов.

Посмотрите сертификаты, аттестаты качества. Некоторые компании указывают еще и перечень специалистов, которые оценивали оборудование.

Серийные линии

Продукция некоторых российских производителей не уступает по надежности и качеству зарубежным компаниям.

Преимущества российского климатического оборудования:

приемлемая цена;

высокое качество;

оперативное сервисное обслуживание;

инструкции по эксплуатации на русском языке;

наличие комплектующих;

возможность в любой момент выйти на производителя.

Сравнивая камеры, обращайте внимание на продвигаемые логотипы, инновационные продукты и собственные серийные линии климатического оборудования.

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