Отечественный термошок

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Во времена Советского Союза было принято покупать иностранное климатическое оборудование. Проводили тестирование продукции, в основном, с помощью немецких машин.
Такое положение дел осталось в далеком прошлом. Сейчас на рынке представлена российская техника. В том числе камеры:
С помощью отечественного оборудования проверяют качество бетона, оконных блоков, дверей, устраивают для продукции зиму суровее, чем на Крайнем Севере, или жару производственной печи.
Российские компании производят и продают сушильные шкафы, термобарокамеры, оборудование для роста растений. Некоторые выпускают камеры люкс-комплектации повышенной точности. В них больше опций:
Сейчас можно найти оборудование для любой продукции или заказать его.
Климатический камеры РФ уже не уступают по качеству импортным аналогам. Они соответствуют международным стандартам и требованиям Российских ГОСТов. Посмотреть варианты можно, к примеру, вот на этом сайте https://www.spm.ru/, выбор очень большой.
На отечественном рынке без проблем можно:
Лучше всего, конечно, сотрудничать с компанией, которая занимается еще и проектированием техники. Ведь в этом случае можно заказать оборудование с нестандартными характеристиками.
Кстати, в российских компаниях могут предложить гарантийный период до 36 месяцев. При этом некоторые предприятия не выдвигают требований по выбору официального сервиса.
Обращайте внимание на компании, которые работают уже несколько лет и постепенно развиваются, растут, а также:
Посмотрите сертификаты, аттестаты качества. Некоторые компании указывают еще и перечень специалистов, которые оценивали оборудование.
Продукция некоторых российских производителей не уступает по надежности и качеству зарубежным компаниям.
Преимущества российского климатического оборудования:
Сравнивая камеры, обращайте внимание на продвигаемые логотипы, инновационные продукты и собственные серийные линии климатического оборудования.