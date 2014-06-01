Для чего нужны воздушные завесы

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Для защиты помещений от холода, изобретено много различных устройств. Одни из них обогревают помещения, в то время как другие, не допускают поток холодного воздуха в него.
Во вторую категорию входят воздушные завесы Wing в Казани или в другом городе, где их используют в основном, в помещениях специального назначения. В число таких помещений входят:
Это оборудование представляет собой устройство, основной функцией которого является создание невидимого, воздушного барьера. Устанавливается оно над дверным проемом и разделяет две разные среды. В то же время, во время работы, оно не ограничивает доступ в помещение людям или транспортным средствам.
Воздушные завесы защищают помещение от:
Это климатическое оборудование, которое обеспечивает определенный комфорт в помещении, в котором оно установлено.
Эти устройства бывают как с подогревом, так и без него. Многим людям приходилось познакомиться с его работой в торговых центрах, где их обычно устанавливают у входных дверей. Особенно ощутима его работа в зимний период времени, когда человек заходит с мороза и попадает в теплую струю воздуха. Иногда так и хочется постоять и погреться.
Производители предлагают три варианта, по которым может двигаться воздух, это:
Каждый из вариантов имеет свои особенности и подбирается покупателем индивидуально.
Эти устройства разделяются:
Все они отличаются своими характеристиками и стоимостью. Подробную информацию про них можно получить на сайте - kazan.volcano-pl.ru – где они представлены в широком ассортименте.
Если возникают сложности с выбором, всегда можно обратится к менеджеру на сайте и получить необходимую консультацию. Специалист всегда подскажет какому устройству лучше отдать предпочтение, в каждом конкретном случае.