  • » » Для чего нужны воздушные завесы

      • Для чего нужны воздушные завесы

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:42
      (голосов: 0)

      Для защиты помещений от холода, изобретено много различных устройств. Одни из них обогревают помещения, в то время как другие, не допускают поток холодного воздуха в него.

      Во вторую категорию входят воздушные завесы Wing в Казани или в другом городе, где их используют в основном, в помещениях специального назначения. В число таких помещений входят:

      • Торговые центры и складские помещения
      • Заводские цеха
      • Ангары и гаражи

      Это оборудование представляет собой устройство, основной функцией которого является создание невидимого, воздушного барьера. Устанавливается оно над дверным проемом и разделяет две разные среды. В то же время, во время работы, оно не ограничивает доступ в помещение людям или транспортным средствам.

      Воздушные завесы защищают помещение от:

      • холода
      • жары
      • пыли
      • насекомых
      • различных запахов

      Это климатическое оборудование, которое обеспечивает определенный комфорт в помещении, в котором оно установлено.

      Какие бывают воздушные завесы?

      Эти устройства бывают как с подогревом, так и без него. Многим людям приходилось познакомиться с его работой в торговых центрах, где их обычно устанавливают у входных дверей. Особенно ощутима его работа в зимний период времени, когда человек заходит с мороза и попадает в теплую струю воздуха. Иногда так и хочется постоять и погреться.

      Производители предлагают три варианта, по которым может двигаться воздух, это:

      • горизонтальный поток сверху – вниз
      • горизонтальный поток снизу – вверх
      • вертикальный поток, где направление воздуха с одной стороны, на другую

      Каждый из вариантов имеет свои особенности и подбирается покупателем индивидуально.

      Эти устройства разделяются:

      • по типу производительности (подбираются в зависимости от величины проемов)
      • по источнику тепла (электрические или водяные)

      Все они отличаются своими характеристиками и стоимостью. Подробную информацию про них можно получить на сайте - kazan.volcano-pl.ru – где они представлены в широком ассортименте.

      Если возникают сложности с выбором, всегда можно обратится к менеджеру на сайте и получить необходимую консультацию. Специалист всегда подскажет какому устройству лучше отдать предпочтение, в каждом конкретном случае.

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь