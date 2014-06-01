Где заказать лингафонный кабинет?

Организовать качественный и продуктивный образовательный процесс представляется возможным только благодаря привлечению специализированного оборудования особого назначения. Проверенная компания «Rinel», стабильно работающая на рынке учебной техники, предлагает заказать высококлассные лингафонные кабинеты на https://rinel.ru, где можно прочитать о характеристиках и практических свойствах оборудования от производителя.

Лингафонный кабинет как выгодная инвестиция

Под стандартным лингафонным кабинетом принято понимать специальную аудиторию, оборудованную вспомогательной проекционной и звукотехнической аппаратурой. Благодаря рациональному привлечению лингафонного кабинета можно:

модернизировать материально-техническую базу школ;

перевести процесс обучения на новый уровень;

освоить иностранный язык посредством новаторской методики.

В ходе задействования подходящего лингафонного оборудования педагог погружает своих воспитанников в искусственно созданную иноязычную среду. Ученики, в свою очередь, занимаются повторением и отработкой произношения, а также подражанием фонетике и интонациям диктора, выступающего в качестве носителя изучаемого языка.

Какое оборудование выбрать?

В коллекции продемонстрировано разнообразие мультимедийных лингафонных кабинетов, которые приспособлены для результативного изучения иностранных языков. В отношении эксклюзивных кабинетов выданы официальные сертификаты, которые подтверждают качество стабильного функционирования единого аппаратно-программного комплекса.

В соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика может быть откорректирована конфигурация компьютеров и установлено вспомогательное оборудование в виде интерактивной доски, мультимедиа-проектора, а также кассетного магнитофона. В процессе выбора подходящего варианта эксперты рекомендуют покупателю ознакомиться с подробной схемой расположения рабочих мест в кабинете.

Приобретение лингафонного кабинета – это разумное вложение в прогрессивное оборудование, которое позволит создать комфортные условия для насыщенного и увлекательного учебного процесса.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...