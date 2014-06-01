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      • Как запаролить папку на компьютере

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 16:31
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      Защита персональных данных – одна из самых важных проблем в современном мире, где компьютерные технологии играют значительную роль в повседневной жизни людей. Компьютеры становятся всё более мобильными, и используются не только как рабочий инструмент, но и как средство общения и место хранения важной информации. Для того, чтобы обезопасить себя от попадания тех или иных данных к третьим лицам, нужно позаботиться о способах защиты и ограничения доступа к компьютеру для посторонних людей. Если необходимо автоматизировать бизнес, то здесь https://dizlab.com/ готовы помочь.
      В операционную систему Windows встроена возможность установить пароль на учетную запись пользователя, который нужно вводить каждый раз при входе в систему. В том случае, когда устанавливать пароль на учетную запись не представляется возможным, у пользователя возникает потребность запаролить папку на компьютере, не ограничивая при этом доступ к другим функциям устройства. Сделать это встроенными средствами операционной системы нельзя, и сторонние программы также не умеют вмешиваться в работу проводника Windows. Для того чтобы закрыть доступ к конкретным файлам, их можно поместить в защищенный паролем архив, используя программу WinRAR.

      Установка

      Чтобы установить программу WinRAR на компьютер следует:
      • Открыть интернет-браузер и перейти на официальный сайт программы (rarlab. com).
      • Открыть раздел «Downloads» и найти в списке версию программы на русском языке и с нужной разрядностью операционной системы.
      • Щелкнуть по названию программы и подтвердить скачивание файла.
      • Запустить скачанный файл.
      • Следуя инструкциям на экране, установить WinRAR на компьютер. На последнем этапе подтвердить интеграцию приложения в контекстное меню Проводника Windows.
      • Перезагрузить компьютер.

      Создание архива

      Для того чтобы создать защищенный архив с файлами нужно:
      • Используя стандартные функции проводника Windows, поместить нужные файлы в отдельную папку на компьютере. Лучшим вариантом будет создание новой папки. Щелкнуть правой кнопкой по иконке папки и выбрать пункт «Добавить в архив…».
      • В открывшемся окне указать имя файла и папку для его сохранения, а также степень сжатия файлов. Чем меньше степень сжатия, тем быстрее будет производиться работа с архивом.
      • Переключиться на вкладку «Дополнительно».
      • Щелкнуть по кнопке «Установить пароль».
      • Ввести пароль и его подтверждение в соответствующие поля.
      • Установить галочку на пункте «Шифровать имена файлов».
      • Подтвердить изменения.
      • Нажать «ОК» и подтвердить создание архива.
      • Открыть созданный архив и проверить его работоспособность.
      • Удалить исходную папку.
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