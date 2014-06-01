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      • Украшаем элементы экстерьера резьбой

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:01
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      Как и в начале XX века, в моду вновь входит деревянная резьба для загородных домов. Люди уже устали от отделки домов безликими повсеместными строительными материалами, сейчас им хочется придать своим домам особый, неповторимый и красивый внешний вид.
      Еще с далеких времен люди стремились создать в своем жилище уют и индивидуальность пространства. Наверное именно поэтому и появилась традиция всячески облагораживать свое жилое пространство с помощью предметами декора. Это явление можно проследить исторически, еще от наскальной живописи в заброшенных пещерах до самой роскошной отделки современных зданий. Какие же элементы экстерьера загородного дома можно украсить резьбой по дереву?
      1. Столбы — для поддержки конструкций над балконом, верандой и террасой. Как правило, они выглядят очень громоздко, а если они украшены резьбой, то они имеют законченный и довольно оригинальный облик. Если использовать объемную резьбу можно создать интересный геометрический узор на таком столбе, либо же вырезать интересную фигурку какого-либо зверя или что-либо другое, какой-либо орнамент.
      2. Причелины – это ветровые доски. Они являются защитой выступающих торцов бревен от пагубного действия дождей, ветров и других природных факторов, а также придают крыше дома очень красивый эстетичный вид. Резьба таких ветровых досок бывает выпуклой или сквозной. С помощью объемной или красивой скульптурной резьбы можно придать необычный и очень красивый вид коньку крыши.
      3. Резные наличники – они украшаются дверные и оконные проемы. Входное или оконное пространство можно здорово украсить с помощью оригинальных резных наличников.
      4. Резные ограждения придадут красивый внешний вид балкону или террасе. Заказать перила и поручни и другие изделия из нержавеющей стали и стекла можно на https://glassmetall.ru/.
      5. Резные коньки крыши. Различные скульптурные фигурки, например резной флюгер – отличные варианты для украшения крыши деревянного дома.
      6. Резные ставни. Они бывают филенчатые, т. е полотно которых состоит из специальной рамы и различных вставок, решетчатые, ламельные и щитовые. Узор и форма ставней могут быть разнообразными. Самыми лучшим из всех деревянных ставен считаются резные ставни, они прочны и надежны, а также очень красивы.
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