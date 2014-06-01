Выбираем чехол на квадроцикл

На постсоветском пространстве квадроциклы принято официально называть «мотовездеходами». Они невероятно популярны среди всех категорий пользователей – от мала до велика. Ранее единственный недостаток состоял в категорическом запрете на использование для передвижения дорог общего пользования. Крупные производители, бескомпромиссно сражающиеся с конкурентами, за рынки сбыта, относительно недавно предложили потребителям совершенно новое направление развития – «шоссейное».

Городские квадроциклы находятся за рамками понятия «мотовездеходы», поскольку абсолютно не предназначены для поездок по пересеченной местности. Это нечто среднее между, мощным мотоциклом и относительно комфортабельным квадрициклом: транспортное средство, оборудованное по всем требованиям стандартов: стоп-сигналы, фары, поворотники, зеркала заднего вида.

О чехлах

Многообразие модельного ряда предполагает использование оригинальных аксессуаров, предназначенных для конкретных моделей. Проблематично одинаково хорошо укрыть универсальным изделием одноместную и двухместную модификацию. Главное, что необходимо знать, выбирая чехол на квадроцикл, это наличие стояночных и транспортных версий. Кликните по ссылке, чтобы узнать подробности и приобрести изделие, соответствующее предполагаемым условиям эксплуатации.

Оба варианта чехлов шьются из водонепроницаемых тканей, обладающих возможностью свободного воздухообмена. Они прекрасно выдерживают резкие температурные колебания, не разрушаются под воздействием ультрафиолета и иных негативных природных воздействий. Основное различие состоит в объеме решаемых задач.

Приобретение стояночного чехла предполагает, что мотовездеход будет храниться под открытым небом. Следовательно, он обязан одинаково хорошо защищать от грязи, снега, дождя, палящего солнца и пыли. Обязателен и воздухообмен, позволяющий избежать образования конденсата, как фактора, провоцирующего коррозионные процессы.

От транспортного чехла требуется, прежде всего, прочность и наличие надежного крепежа. Следовательно, на плотности ткани и ее характеристиках можно сэкономить, поскольку речь идет лишь о «временных трудностях».

Напомним, что «квадрициклы» - это четырехколесные транспортные средства с «ограниченными возможностями» (масса до 400кг и скорость до 25км/час). Например, машинки для гольфа. Для управления нужна категория «В», а для квадроцикла, как известно, «А».

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