Будем сотрудничать с надежным производителем?

Что мы знаем о предприятии «OTC-Network»? Это действительно надежный производитель, предлагающий немалое количество товарных позиций. Например, у него можно заказывать тактические радиостанции: https://otc-network.kz/tactical/.

Однако из них получила название Barrett PRC-2090. Что же это? Речь идет об отличном варианте, который обеспечивает долгую работу «в полях». Связь с разными удаленными пунктами будет защищенной, максимально эффективной. Обратить внимание стоит и на комплект поставки. В нем будут все антенны, которые нужны. К этому добавляется дополнительный аккумулятор и система переноски.

Давайте присмотримся внимательнее к стандартному комплекту. В нем есть место для самой радиостанции и тактической телефонной трубки. К этому добавляется целый комплект аккумуляторов и складная штыревая антенна. Длина последней достигает 3 метров, имеется переходник-крепление.

Ранец, который выделяется наличием жесткого каркаса, необходим для переноски. Также не будем забывать о зарядном устройстве. Огромную роль играет и выносная проволочная антенна.

Помимо разных тактических радиостанций данное предприятие предлагает еще и комплекс радиоэлектронного подавления. Узнать больше о его характеристиках удастся всем, кто перейдет по ссылке: https://otc-network.kz/tactical-complex/.

Но вернемся все-таки в радиостанции Barrett PRC-2090. Для нее есть несколько интересных опций:

защищенный вызов

стыковочный узел. Его можно установить в авто. Мощность достигает 125 Вт

высокоскоростной модем

Кроме этого обращают на себя внимание генератор с ручным приводом и телеграфный ключ. Огромную роль играет комплект для программирования. Среди интересных опций отметим и наличие GPS-приемника, тактическую проводную, широкополосную антенну. Есть возможность питания от солнечных батарей, имеется и фильтр с шириной полосы 3 кГц. Следовательно, удастся передавать данные на большой скорости.

При необходимости можно сделать выбор в пользу отличных генераторов Fischer Panda. Узнать больше о таком варианте вам удастся тут: https://otc-network.kz/fischerpanda/.

К преимуществам данной продукции отнесем легкость конструкции и скромные размеры. Да и работа будет очень тихой. Производительность на высоте, имеется водяное охлаждение. На выбор предлагается не менее 200 моделей, мощность которых может достигать 230 кВт.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...