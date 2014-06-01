Где заказать профессиональную оценку бизнеса?

Законная деятельность солидных предприятий невозможна без регулярной независимой экспертизы, которая может быть обеспечена только профессионалами. Эффективная и качественная оценка бизнеса, организованная на квалифицированном уровне, будет выполнена сотрудниками престижной компании «Финко», которой за годы деятельности удалось успешно реализовать множество успешных проектов в различных сферах: начиная от финансовой, заканчивая фармацевтической.

Сотрудничество с оценщиками как основа для развития бизнеса

Осуществление оценки бизнеса предприятия способствует разрешению широкого спектра задач, связанных с:

минимизацией денежных потерь в процессе купли-продажи предприятия;

рентабельным инвестированием средств в чужой бизнес;

законным приобретением действующей компании с полным исключением вероятности дальнейшего банкротства.

Потребность в оценочных мероприятиях может возникнуть в распространенных случаях: когда необходимо заключить кредитный договор, разрешить возникший имущественный спор, а также обеспечить сопровождение ликвидации или слиянию фирм. Комплексная оценка помогает оптимизировать деятельность корпораций и холдингов, а также основательно упростить процедуру непосредственного перехода организации под управление других лиц.

Привилегии профессиональной оценки бизнеса

Определение цены бизнеса подразумевает под собой специализированный комплекс сложных процедур, результаты которых помогут отыскать выгодные схемы налогообложения. Экспертные работы подкрепляются проведением доходного и затратного анализа финансовых активов (коммерческой недвижимости, ценных бумаг, финансовых инструментов, банковских депозитов).

Справедливый взгляд на конкретный бизнес позволяет сформировать полноценное представление о нем. В качестве закономерного результата кропотливого труда специалистов клиент получит подробный отчет об оценке, соответствующий правовым формальностям, который станет отправной точкой для ведения плодотворных переговоров.

Обращение в профильную фирму по вопросу оценки бизнеса – это значимое решение для клиентов, которые хотят добиться безоговорочного успеха в предпринимательстве.

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