Преимущества страховочных привязей

Применение страховки в качестве аксессуара системы безопасности в работе на высотных объектах требует оценки риска. Выбор определяется местом и видом работ. Сегодня существуют определенный свод правил, регламентирующих использование такого элемента, как страховочная привязь. Это оснащение производится с лямками или без лямок. Безлямочный пояс является предохранительным и состоит из несущего ремня, который охватывает грудь/талию человека, а также места крепления стропа. Лямочный пояс состоит из набедренных, наплечных и несущего ремней.

Современное оборудование для безопасности на стройке





В современном строительстве средства для безопасности, выполняющие функции защиты от непредвиденного падения работника, играют важную роль. Все конструкции оснащаются ремнями набедренными и наплечными, которые охватывают торс и ноги. Также привязи для страховки могут дополняться поясным кушаком, к которому крепится строп. Для страховочных ремней существует регламентирующий ГОСТ. Смысл использования данных защитных средств заключен в пресечении падения работника с высоты.





Сегодня такое оборудование обязательно имеет ремни охватывающие и элемент крепления подсистемы, который располагается на груди или спине человека. Такое защитное приспособление является –обязательным по технике безопасности для применения при высотных работах.

Использование страховочных привязей

Также эту страховку можно применять в безопорном режиме в канатном доступе. Этот аксессуар обеспечивает безопасное пребывание работника в случае срыва и отсутствии подпора, в подвешенном состоянии. Основная нагрузка приходится на поясной кушак, а также ножные, грудные лямки, которые усиливаются широкими прокладками. Современные страховочные модели дают возможность рабочим высотникам полную защиту и комфортное проведение высотных работ. Компания «Ленсталь» предоставляет обширный каталог своей продукции высокого качества, включая страховочные привязи в разнообразных конструкциях. На всю продукцию производитель дает гарантию безопасности эксплуатации.

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