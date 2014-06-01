Преимущества страховочных привязей

FreeSMI
Независимый новостной портал
Бесплатно - в Viber
Применение страховки в качестве аксессуара системы безопасности в работе на высотных объектах требует оценки риска. Выбор определяется местом и видом работ. Сегодня существуют определенный свод правил, регламентирующих использование такого элемента, как страховочная привязь. Это оснащение производится с лямками или без лямок. Безлямочный пояс является предохранительным и состоит из несущего ремня, который охватывает грудь/талию человека, а также места крепления стропа. Лямочный пояс состоит из набедренных, наплечных и несущего ремней.
В современном строительстве средства для безопасности, выполняющие функции защиты от непредвиденного падения работника, играют важную роль. Все конструкции оснащаются ремнями набедренными и наплечными, которые охватывают торс и ноги. Также привязи для страховки могут дополняться поясным кушаком, к которому крепится строп. Для страховочных ремней существует регламентирующий ГОСТ. Смысл использования данных защитных средств заключен в пресечении падения работника с высоты.
Сегодня такое оборудование обязательно имеет ремни охватывающие и элемент крепления подсистемы, который располагается на груди или спине человека. Такое защитное приспособление является –обязательным по технике безопасности для применения при высотных работах.
Также эту страховку можно применять в безопорном режиме в канатном доступе. Этот аксессуар обеспечивает безопасное пребывание работника в случае срыва и отсутствии подпора, в подвешенном состоянии. Основная нагрузка приходится на поясной кушак, а также ножные, грудные лямки, которые усиливаются широкими прокладками. Современные страховочные модели дают возможность рабочим высотникам полную защиту и комфортное проведение высотных работ. Компания «Ленсталь» предоставляет обширный каталог своей продукции высокого качества, включая страховочные привязи в разнообразных конструкциях. На всю продукцию производитель дает гарантию безопасности эксплуатации.