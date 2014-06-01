Хотите приобрести фланцы и подставки под гидрант?

Когда устанавливается гидрант, без которого немыслима пожарная безопасность, специалисты отдают предпочтение фланцевым соединениям, иным элементам. Крайне важно, чтобы забор воды был нормальным, а снабжение ею – непрерывным. Поэтому огромную роль играет надежное закрепление.

Фланцы под гидрант, с которыми вы сможете подробнее познакомиться в разделе https://alias.kz/flancy-pod-gidrant.html, нужны для качественного соединения. Выгоднее всего их заказывать online, ведь в интернет-каталоге и ассортимент немал, и цены радуют.

Гидрант порой снабжается особой установкой, что помогает разделить водный поток на части (максимум – 4). Именно фланцы гарантируют действительно качественное крепление с трубопроводом. При выборе обязательно стоит обращать внимание на маркировку.

Есть еще и подставки под гидрант, на которые возлагается соединительная функция. За счет такой продукции, о которой подробно расписано в разделе https://alias.kz/podstavki-pod-gidrant.html, не возникает проблем с креплением в вертикальном положении. Вот почему в случае возникновения пожара вода будет подаваться без перерыва. Фактически речь идет об адаптере между трубами и самими гидрантами, когда есть несоответствие диаметров.

Подобный переходник порой используют в хозяйственной сфере. При наличии пары выходов возможно использование для устройств орошения. Основой в процессе изготовления становится чугун либо сталь. Но важно, чтобы использовалась только пресная вода не горячее +50оС.

Пожарные подставки крепятся при помощи сварки либо фланцевого соединения. Функция в любом случае одна, а вот разновидностей товаров несколько:

3-сторонние

сварные

фланцевые 2-сторонние

Также есть крестообразные варианты и фланцевые односторонние. Зачастую в обозначении конкретного товара есть аббревиатура и числа. Это помогает узнать диаметры основных водоотводов, соединительных элементов, которые используются. Зачастую используются именно фланцевые крепления.

Отметим, что при необходимости в режиме online вам удастся заказать и прибор, позволяющий выполнить замер давления. Он называется манометр. Но перед тем, как потратить деньги, узнайте больше о таком товаре, изучив вот этот материал: https://alias.kz/monometr.html.

Если возвращаться к подставкам под гидрант, то стоит отметить, что речь идет об обязательном оборудовании. Без него вся система не будет правильно работать.

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