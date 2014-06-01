Хотите легально работать в Казахстане?

Жители разных стран не против перебраться в Казахстан и получить там работу. Вот только они хотят трудоустроиться официально, чтобы впоследствии не возникло проблем.

Значит, не обойтись без разрешения на работу, такой документ позволит заключить трудовой договор. Выдаваемая рабочая виза иностранцам дает «зеленый свет» на въезд в любой город страны. Часто ее получают в посольствах Казахстана. В некоторых случаях выдается уже на месте (для граждан почти полусотни развитых государств, въехавших по безвизу).

Особенности оформления рабочей визы

Получить такой документ в Казахстане реально, нужно лишь пройти несколько этапов. Если речь идет о посольствах страны, то без письма-приглашения от работодателя не обойтись. На все уходит 5 рабочих дней с того момента, как была выполнена регистрация такого документа. Правда, порой приходится ждать и 30 календарных дней.

Миграция должна сообщить конкретному работодателю, если речь будет идти о продленном этапе согласования. Обязательным моментом является вручение уведомления (только в письменном виде!).

Что же происходит, если письмо-приглашение прошло процесс согласования? Тогда уполномоченный орган должен выдать номер визовой поддержки. Специалисту из другого государства с этим и иными документами нужно идти в посольство, чтобы вклеили визу.

Получение рабочей визы не станет проблемой, если есть на руках определенные документы. Например, нужна визовая анкета, причем она должна быть подписана. Заполнение возможно на казахском языке. К этому добавляем письмо-приглашение и номер визовой поддержки. Также потребуется фото 3,5х4,5 см.

Не обойтись вам и без копии документов, что подтверждают трудовую деятельность. Приготовьте еще оригинал паспорта минимум с минимум двумя пустыми страницами. И нужен оригинал документа, что подтвердит факт уплаты консульского сбора.

Обратитесь в специализированную организацию, если хотите узнать, как продлить визу в Казахстане. Отметим, что проблем с этим обычно не возникает.

Документ продлевается на тот срок, пока будет действовать новое рабочее соглашение. Без основания ничего сделать не получится. Не забудьте заполнить анкету и предоставить фото, оригинал паспорта вместе с 2-я экземплярами ходатайства. И опять нужно будет уплатить консульский сбор.

Несложным является продление разрешения на работу. Зачастую оно длится 1 месяц после того, как были предоставлены все документы, зарегистрировано заявление.

Добавим только, что такую процедуру стоит инициировать заблаговременно.

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