Берем спецтехнику в лизинг

Строительная и специальная техника – очень большая статья расходов для компаний, предоставляющих услуги по ремонту и строительству. Чтобы увеличить доходность предприятия и при этом не платить большой налог на покупку техники, применяют лизинг. Узнать об этой возможности больше предлагается на https://halykls.kz/leasings/lizing. Покупка спецтехники в лизинг – отличный вариант для новых компаний, не располагающих большим капиталом, а также для расширяющихся предприятий.

Что такое лизинг и чем он отличается от кредита?

Лизинг – формат финансовых отношений между двумя сторонами договора. Как и в кредитовании, при лизинге одной из сторон передается имущество – например, та же строительная техника, стоимость которой будет постепенно выплачиваться. Однако между двумя видами отношений есть значительные различия: взяв технику в лизинг, покупатель не получает ее в свою собственность, а просто временно пользуется с возможностью полного выкупа. Для компаний это является дополнительным плюсом – техника не ставится на баланс, что позволяет снизить налоговые выплаты. В сельскохозяйственной отрасли Казахстана лизинг спецтехники настолько популярен, что даже привлекает дотации https://halykls.kz/gossupports/subsidirovanie-stavki государства.

Лизинг удобен для тех, кто хочет приобрести в пользование не новую, а бывшую в употреблении технику – кредит на такую покупку взять сложно. Кроме того, одобрение лизинга получить куда проще: владельцу не требуется большое количество подтверждающих платежеспособность арендатора, ведь техника продолжает принадлежать ему. Тем не менее, при полном выкупе техника полностью переходит в собственность нового хозяина. В договорах лизинга часто встречаются смягченные по сравнению с кредитными условия: например, предлагается начать выплаты только когда техника будет приносить доход.

Где брать спецтехнику в лизинг?

Компания Halyk Leasing halykls.kz предлагает частникам и бизнесу специальную сельскохозяйственную и строительную технику в кредит, рассрочку и лизинг. Менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант и срок оформления обязательства, составят индивидуальный график выплат. В компании представлен широкий выбор сельскохозяйственной и строительной техники, грузовых и легковых автомобилей. Также предприятие оказывает услуги по реализации и сдаче в аренду коммерческого имущества. На сайте реализован удобный калькулятор, где можно подсчитать выплаты и процент по лизингу, кредитованию и рассрочке.

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